Zehra Kınık Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesini İstedi

Zehra Kınık Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesini İstedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
15.08.2025 - 10:14

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden olan Zehra Kınık  aldığı 4 yıl 2 aylık hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini istedi.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık geçtiğimiz yıl karıştığı trafik kazasında bir çocuğun ölümüne neden olmuştu.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Kınık, İsmail Arı'nın haberine göre bu cezanın adli para cezasına çevrilmesi için İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne  bir dilekçe verdi. Dilekçede gerekçe olarak olayda yaralanan iki kişinin şikayetinden vazgeçmiş olduğu gösterildi.

Asli kusurlu bulunan Kınık'ın dilekçesi de ortaya çıktı.

Dilekçede, “TCK'nin 50’nci maddesi yönünden değerlendirme yapılırken müvekkilimiz tarafından yapılan ödemeler ve katılanlar tarafından dosyaya sunulan şikâyetten vazgeçme dilekçelerinin dikkate alınmasını talep etmekteyiz. TCK'nin 50’nci maddesine göre; taksirli suçlarda uzun süreli hapis cezaları dahi, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına çevrilebilecektir. Müvekkilimizin kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yaşadığı derin üzüntünün dikkate alınması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz aylarda Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki ve yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk şikayetini geri çekmişti.

Anne Hasret Doğan ise Kınık en yüksek cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirterek şikayetini geri çekmeyeceğini açıklamıştı.

