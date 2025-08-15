Zehra Kınık Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesini İstedi
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden olan Zehra Kınık aldığı 4 yıl 2 aylık hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık geçtiğimiz yıl karıştığı trafik kazasında bir çocuğun ölümüne neden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asli kusurlu bulunan Kınık'ın dilekçesi de ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki ve yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk şikayetini geri çekmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın