onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Martı'ya UKOME'den Kötü Haber: Martı Tag Lisans Başvurusu Reddedildi

Martı'ya UKOME'den Kötü Haber: Martı Tag Lisans Başvurusu Reddedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.08.2025 - 15:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Martı'ya kötü haber çıktı. Toplantıda Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin MartıTag lisans başvuruları gündeme geldi. UKOME, Martı Tag lisans talebini reddetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Martı'ya UKOME'den kötü haber.

Martı'ya UKOME'den kötü haber.

UKOME toplantısı gerçekleştirildi. Toplantısında elektronik ulaşım yönetim lisansı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi üzerine, Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş'nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin MartıTag lisans başvuruları gündeme geldi.

Martı Tag'in ve Zuppin firmasının lisans başvuruları gayri yasal taşımacılık gerekçesiyle reddedildi.

Martı Tag'in lisans talebi reddedildi.

Martı Tag'in lisans talebi reddedildi.

ZUPPİN XL uygulamasındaki araçların turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yapması gerekçesiyle, mevcuttaki Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliği iptal edildi.

Martı Tag'in de uygulama üzerinden izinsiz taşımacılık yapılmasına imkan verilmesi nedeniyle Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi oybirliği ile reddedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
7
5
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın