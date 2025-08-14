Martı'ya UKOME'den Kötü Haber: Martı Tag Lisans Başvurusu Reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Martı'ya kötü haber çıktı. Toplantıda Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin MartıTag lisans başvuruları gündeme geldi. UKOME, Martı Tag lisans talebini reddetti.
Martı'ya UKOME'den kötü haber.
Martı Tag'in lisans talebi reddedildi.
