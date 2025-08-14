Pierre Cardin, Cacharel, Polo.... Türkiye'nin Dev Giyim Markası Satılıyor!

TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarını satışa sundu. Satış ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ, Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satılacak.

İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi. Katılım teminatı 1 milyar 200 milyon TL olurken şartname ücreti 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti 2 milyon TL olarak belirlendi.