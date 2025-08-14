onedio
Merkez Bankası’nın 2025 Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.08.2025 - 11:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Bu açıklamayla birlikte yıl sonu enflasyonu tahmini de belli oldu. Peki 2025 sonu enflasyonu tahmini kaç oldu? İşte detaylar!

Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Kaç?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

Yıl sonu enflasyon tahmini 2025 yıl sonu için yüzde 24'te korundu. Enflasyon tahmini 2026 yılı için yüzde 12'den yüzde 16'ya, 2027 yılı için yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltildi.

Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 21'den yüzde 24'e çıkardığını açıklamıştı.

TCMB Karahan açıklamasında şunları söyledi:

'Sıkı para politikasının sonucunu kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikasıyla talep koşullarının dezenflasyonist etkisi arttı. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz.

Küresel ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik riskler yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel büyüme görünümü yılbaşına kıyasla halen zayıf seyrediyor. Arz artışları enerji fiyatlarındaki jeopolitik gelişmeler kaynaklı yükselişi sınırladı.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
helahande

Matematik dersine bedenci girmiş olabilir bu başkanın

SeuS

Tarafsız ve bağımsız çalışması gereken bir kuruma siyaset karışmışsa her hesabında, her açıklamasında şüphe vardır. Enflasyonu halkın alım gücünü iyice dipte... Devamını Gör