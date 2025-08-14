Merkez Bankası’nın 2025 Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

Yıl sonu enflasyon tahmini 2025 yıl sonu için yüzde 24'te korundu. Enflasyon tahmini 2026 yılı için yüzde 12'den yüzde 16'ya, 2027 yılı için yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltildi.

Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 21'den yüzde 24'e çıkardığını açıklamıştı.

TCMB Karahan açıklamasında şunları söyledi:

'Sıkı para politikasının sonucunu kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikasıyla talep koşullarının dezenflasyonist etkisi arttı. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz.

Küresel ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik riskler yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel büyüme görünümü yılbaşına kıyasla halen zayıf seyrediyor. Arz artışları enerji fiyatlarındaki jeopolitik gelişmeler kaynaklı yükselişi sınırladı.'