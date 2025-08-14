onedio
Yine Ayrı Düştüler! Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’a Cevap Niteliğinde Deprem Açıklaması

Dilara Şimşek
14.08.2025 - 10:54
14.08.2025 - 10:54

10 Ağustos günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem başta İstanbul olmak üzere yaklaşık 10 kentte hissedildi. Bu depremde de akıllara İstanbul'da beklenen büyük deprem akıllara geldi. Deprem uzmanları her sarsıntının ardından farklı açıklamalar yaparken son depremde de ayrı düştüLER. Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, İstanbul'da büyük deprem olmayacağını yineledi. Habertürk yayınına katılan Prof. Dr. Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a cevap gibi açıklama geldi.

Şener Üşümezsoy, İstanbul’da 100 yıl büyük deprem beklenmediğini söyledi.

Balıkesir’de 10 Ağustos Pazar günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Uzmanlar Balıkesir depreminin ardından açıklamalarına devam ediyor. İstanbul’dan da hissedilen deprem büyük korku ve paniğe sebep olurken akıllara beklenen büyük Marmara depremi geldi. 

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle ilgili konuştu. Üşümezsoy, “İstanbul’da kırılacak fay olmadığını belirterek Deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağım şehir İstanbul. 100 yıl kırılmaz görünüyor” dedi.

Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a cevap niteliğinde deprem açıklaması.

Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk TV'de deprem açıklamalarında bulundu. Görür'ün açıklamaları 'İstanbul'da büyük deprem olmayacak' diyen Şener Üşümezsoy'a cevap niteliğindeydi. 

Balıkesir depreminin ardından İstanbul'un daha tehlikeli olduğunu dile getiren Görür, halka yanlış bilgi pompalandığını savunarak şunları dedi: 

'İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan halka yanlış bir şey pompalandı.'

"Gereksiz, bilime dayanmayan söylemler..."

Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Böyle gereksiz, bilime dayanmayan, bilim dünyasına sunulmayan verilere göre söylemler halka iletildi. Bıraktılar bu işi. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Kumburgaz fayı derseniz, çok büyük bir kısmı, toplam 65-70 kilometre uzunluğu olursa, en fazla 15 kilometresi kırıldı, geri kalanı duruyor. Adalar fayı duruyor. Bunların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir depremin olacağı kesin.

7'nin üzerinde olan bir depremle 6,1'lik veya 6,2'lik depremin oluşturacağı hasar aynı değildir. İstanbul'daki yapı stoğunu düşünürseniz, bu bizi çok büyük acılara iter.'

Naci Görür'ün Habertürk'teki açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz:

Dilara Şimşek
