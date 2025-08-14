Yine Ayrı Düştüler! Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’a Cevap Niteliğinde Deprem Açıklaması

Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Böyle gereksiz, bilime dayanmayan, bilim dünyasına sunulmayan verilere göre söylemler halka iletildi. Bıraktılar bu işi. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Kumburgaz fayı derseniz, çok büyük bir kısmı, toplam 65-70 kilometre uzunluğu olursa, en fazla 15 kilometresi kırıldı, geri kalanı duruyor. Adalar fayı duruyor. Bunların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir depremin olacağı kesin.

7'nin üzerinde olan bir depremle 6,1'lik veya 6,2'lik depremin oluşturacağı hasar aynı değildir. İstanbul'daki yapı stoğunu düşünürseniz, bu bizi çok büyük acılara iter.'

