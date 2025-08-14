Yine Ayrı Düştüler! Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’a Cevap Niteliğinde Deprem Açıklaması
10 Ağustos günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem başta İstanbul olmak üzere yaklaşık 10 kentte hissedildi. Bu depremde de akıllara İstanbul'da beklenen büyük deprem akıllara geldi. Deprem uzmanları her sarsıntının ardından farklı açıklamalar yaparken son depremde de ayrı düştüLER. Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, İstanbul'da büyük deprem olmayacağını yineledi. Habertürk yayınına katılan Prof. Dr. Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a cevap gibi açıklama geldi.
Şener Üşümezsoy, İstanbul’da 100 yıl büyük deprem beklenmediğini söyledi.
Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a cevap niteliğinde deprem açıklaması.
"Gereksiz, bilime dayanmayan söylemler..."
Naci Görür'ün Habertürk'teki açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz:
