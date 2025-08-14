İbrahim Tatlıses Terörsüz Türkiye Süreci İçin Megri Megri Türküsünü Türkçe Yayınlayacak

İbrahim Tatlıses, 2013 yılında Diyarbakır'da Şivan Perver ile birlikte okuduğu Megri Megri türküsünü Terörsüz Türkiye için yeniden yayınlayacak. Ancak bu kez türkü Kürtçe değil, Türkçe yayınlanmış olacak.

Poll Production'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir' sözlerine de yer verildi.'

Açıklamada ayrıca, söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses’in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği 'Megri Megri' türküsünün 15 Ağustos'tan itibaren tüm dijital platformlarda ve YouTube yayınlanacağı belirtildi.