İbrahim Tatlıses Terörsüz Türkiye Süreci İçin Megri Megri Türküsünü Türkçe Yayınlayacak
İbrahim Tatlıses, Terörsüz Türkiye sürecine şarkılı destek verecek. Tatlıses, geçtiğimiz yıllardaki çözüm sürecinde Diyarbakır’da sahnede Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği Megri Megri türküsünü Terörsüz Türkiye Süreci için Türkçe yayınlayacak.
Kaynak: AA
İbrahim Tatlıses ve Şivan Perver'in 2013 yılındaki düetini buradan izleyebilirsiniz:
İbrahim Tatlıses'ten Terörsüz Türkiye Süreci'ne 'Türkçe Megri Megri'li destek.
Kimse senden bir tepki, bir yorum falan beklemiyorken keşke şu çeneni bir kapatsan her şeyden elini eteğini çeksen de hepimiz kurtulsak. Gram faydan yok safi... Devamını Gör
Kaleşin islemedigi adam😅Öyle YALAMA ki mermi bile kayiyo aw😅😅
Herif, millet vekili olabilmek için yanlamadığı siyasetçi kalmadı🤣. Hala yanlıyor🤣
şivan perver kine em remix şarkısı gerçekten güzel https://www.youtube.com/watch?v=kGj6GEbQgw4