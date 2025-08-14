onedio
İbrahim Tatlıses Terörsüz Türkiye Süreci İçin Megri Megri Türküsünü Türkçe Yayınlayacak

İbrahim Tatlıses Terörsüz Türkiye Süreci İçin Megri Megri Türküsünü Türkçe Yayınlayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
14.08.2025 - 10:09

İbrahim Tatlıses, Terörsüz Türkiye sürecine şarkılı destek verecek. Tatlıses, geçtiğimiz yıllardaki çözüm sürecinde Diyarbakır’da sahnede Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği Megri Megri türküsünü Terörsüz Türkiye Süreci için Türkçe yayınlayacak.

Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses ve Şivan Perver'in 2013 yılındaki düetini buradan izleyebilirsiniz:

İbrahim Tatlıses'ten Terörsüz Türkiye Süreci'ne 'Türkçe Megri Megri'li destek.

İbrahim Tatlıses'ten Terörsüz Türkiye Süreci'ne 'Türkçe Megri Megri'li destek.

İbrahim Tatlıses, 2013 yılında Diyarbakır'da Şivan Perver ile birlikte okuduğu Megri Megri türküsünü Terörsüz Türkiye için yeniden yayınlayacak. Ancak bu kez türkü Kürtçe değil, Türkçe yayınlanmış olacak. 

Poll Production'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir' sözlerine de yer verildi.'

Açıklamada ayrıca, söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses’in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği 'Megri Megri' türküsünün 15 Ağustos'tan itibaren tüm dijital platformlarda ve YouTube yayınlanacağı belirtildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
valinor~

Kimse senden bir tepki, bir yorum falan beklemiyorken keşke şu çeneni bir kapatsan her şeyden elini eteğini çeksen de hepimiz kurtulsak. Gram faydan yok safi... Devamını Gör

Sari

Kaleşin islemedigi adam😅Öyle YALAMA ki mermi bile kayiyo aw😅😅

Baris Caliskan

Herif, millet vekili olabilmek için yanlamadığı siyasetçi kalmadı🤣. Hala yanlıyor🤣

futboltopu20

şivan perver kine em remix şarkısı gerçekten güzel https://www.youtube.com/watch?v=kGj6GEbQgw4