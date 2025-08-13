Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar, Kaynanası Kadriye Deniz'den Gördüğü Şiddeti İlk Kez Tüm Detaylarıyla Anlattı!
Özcan Deniz, dün gece annesi ve abisine kendisinden çaldıkları 40 yıl için 40 ayrı mesaj yazmıştı. Bu sefer de Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar konuşmaya karar verdi. Kaynana Kadriye Deniz'den gördüğü şiddeti ilk kez, detaylarıyla anlattı...
Aşağı yukarı son bir yıldır aile dramasıyla sık sık magazin gündemine oturan Özcan Deniz, geçtiğimiz saatlerde yeniden celallenmiş, gemileri de yakmaya karar vermişti.
Konu bir kere alevlendi mi durmak bilmiyor biliyorsunuz! Geçtiğimiz saatlerde upuzun paragraflar bu sefer de Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan geldi.
Samar Dadgar yerde yatarken kaynana Kadriye Deniz hanımın karnına dakikalarca tekme atmaya başladığını söyledi.
Olayları hatırladığında hala tüm vücudunun titrediğini söyleyen Samar Dadgar, iddia edilenin aksine orada Özcan Deniz'in kimseye vurmadığını ve eşinin "zalim kadına bile" el kaldırmayacağını vurguladı.
