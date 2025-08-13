Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar, Kaynanası Kadriye Deniz'den Gördüğü Şiddeti İlk Kez Tüm Detaylarıyla Anlattı!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, aylardır Ercan Deniz'in Özcan Deniz'i hedef alan, Özcan Deniz'in de abisini aşağıladığı paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.

Özcan Deniz'in yıllardır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le yollarını ayırmaya karar vermesiyle başlayan kaos, bunca zamandır bir an olsun dinmedi. Anne Kadriye Deniz, başından bu yana Ercan Deniz'in yanında oldu ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a olan kini de gün geçtikçe daha çok arttı.

Özcan Deniz tüm ailesini silip atalı çok olmuştu ancak dün gece yeniden celallendi kendisi. Ailesinin, en çok da annesinin kendisinden çaldığı 40 yıl için 40 adet paylaşım yaptı, hem annesine hem de annesine ağır ithamlarda bulunarak ağır cümleler kurdu.