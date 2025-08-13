onedio
Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar, Kaynanası Kadriye Deniz'den Gördüğü Şiddeti İlk Kez Tüm Detaylarıyla Anlattı!

Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar, Kaynanası Kadriye Deniz'den Gördüğü Şiddeti İlk Kez Tüm Detaylarıyla Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2025 - 23:42

Özcan Deniz, dün gece annesi ve abisine kendisinden çaldıkları 40 yıl için 40 ayrı mesaj yazmıştı. Bu sefer de Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar konuşmaya karar verdi. Kaynana Kadriye Deniz'den gördüğü şiddeti ilk kez, detaylarıyla anlattı...

Aşağı yukarı son bir yıldır aile dramasıyla sık sık magazin gündemine oturan Özcan Deniz, geçtiğimiz saatlerde yeniden celallenmiş, gemileri de yakmaya karar vermişti.

Aşağı yukarı son bir yıldır aile dramasıyla sık sık magazin gündemine oturan Özcan Deniz, geçtiğimiz saatlerde yeniden celallenmiş, gemileri de yakmaya karar vermişti.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, aylardır Ercan Deniz'in Özcan Deniz'i hedef alan, Özcan Deniz'in de abisini aşağıladığı paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.

Özcan Deniz'in yıllardır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le yollarını ayırmaya karar vermesiyle başlayan kaos, bunca zamandır bir an olsun dinmedi. Anne Kadriye Deniz, başından bu yana Ercan Deniz'in yanında oldu ve Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a olan kini de gün geçtikçe daha çok arttı. 

Özcan Deniz tüm ailesini silip atalı çok olmuştu ancak dün gece yeniden celallendi kendisi. Ailesinin, en çok da annesinin kendisinden çaldığı 40 yıl için 40 adet paylaşım yaptı, hem annesine hem de annesine ağır ithamlarda bulunarak ağır cümleler kurdu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konu bir kere alevlendi mi durmak bilmiyor biliyorsunuz! Geçtiğimiz saatlerde upuzun paragraflar bu sefer de Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan geldi.

Konu bir kere alevlendi mi durmak bilmiyor biliyorsunuz! Geçtiğimiz saatlerde upuzun paragraflar bu sefer de Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan geldi.

Konuyu yakından takip edenler bilir, Samar Dadgar aylar önce kaynanası Kadriye Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını açıklamış, Özcan Deniz'in ablası Yurda da konuya dahil olmuştu. 

Kadriye Deniz ve kızı olayı kesin bir dille yalanlasa da Özcan Deniz de Samar Dadgar da şiddet meselesinin yaşandığının altını her seferinde çizmişti. 

Eşi Özcan Deniz'in gemileri toptan yaktığını fark eden Samar Dadgar, kartlar açık oynamaya karar verdi ve geçtiğimiz saatlerde ilk kez kaynanasından gördüğü şiddeti, detaylarıyla anlattı.

Samar Dadgar yerde yatarken kaynana Kadriye Deniz hanımın karnına dakikalarca tekme atmaya başladığını söyledi.

Samar Dadgar yerde yatarken kaynana Kadriye Deniz hanımın karnına dakikalarca tekme atmaya başladığını söyledi.

Kadriye Deniz'in kendisini tekmelerken ayağında olan pembe çorapları ve terliklerini asla unutmayacağını dile getirdi. Kendisine tekme savurduğu sırada, Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını harcadığını ve 'Vurma kızım yazıktır' diyerek suçu Yurda'nın üstüne atmanın yolunu yaptığını vurguladı. 

Ardından yatağa fırlatıldığını söyleyen ve kafası yarılmış bir şekilde Özcan Deniz'le yüz yüze geldiklerini belirten Samar Dadgar, 'Duvarda ayna vardı hatırlıyorum, kendime bakıyordum ama ses duymuyordum, kulak komple gitti. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ne olacak şimdi? Neydi bu?' ifadelerini kullandı.

Olayları hatırladığında hala tüm vücudunun titrediğini söyleyen Samar Dadgar, iddia edilenin aksine orada Özcan Deniz'in kimseye vurmadığını ve eşinin "zalim kadına bile" el kaldırmayacağını vurguladı.

Olayları hatırladığında hala tüm vücudunun titrediğini söyleyen Samar Dadgar, iddia edilenin aksine orada Özcan Deniz'in kimseye vurmadığını ve eşinin "zalim kadına bile" el kaldırmayacağını vurguladı.

Yurda ve Kadriye Deniz'in odadan çıkarılmalarına rağmen hala kapıyı kırmaya çalıştıklarını anlatan Samar Dadgar, yaşananlardan sonra 'büyük abi' Özcan Deniz'in geçmiş olsun dahi demediğini, olay günü de hastaneye haber olmasın diye götürmediğini açıkladı. 

'Özür beklemedim ve beklemiyorum herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Evet ben de bir annenin, bir babanın kızıyım. Büyü yapılmış halim böyle ise vay halime! Herkesi kucaklıyorum, kalın sağlıcakla' dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
