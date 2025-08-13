Adı İhanete Karışan Berk Oktay, Eski Eşini de Şimdiki Eşi Yıldız Atiksoy'la Aldattığı İddiasına Ateş Püskürdü!
Birkaç gündür 3 yıllık eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u yeni partneri Gülsim Ali ile aldattığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun ayrılık sürecinde katıldığı bir yayında söylediği sözler yeniden gündem olmuştu.
Berk Oktay'ın eski eşinin iddiasının tamamen asılsız olduğunu vurguladı ve haberlere ateş püskürdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılında dünyaevine giren, 2024 yılında da dünya güzeli kızlarını kucağına alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, birkaç gündür magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülsim Ali'yle ilgili olan ihanet iddiasında sessizliğini koruyan ve kale almayan bir duruş sergileyen Berk Oktay, eski eşi mevzu bahis olunca tepkisiz kalamadı.
👇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın