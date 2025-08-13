Adı İhanete Karışan Berk Oktay, Eski Eşini de Şimdiki Eşi Yıldız Atiksoy'la Aldattığı İddiasına Ateş Püskürdü!

Ne yazık ki, uzaktan oldukça mutlu gözüken çiftin adı ihanet iddialarına karışmış durumda...

Yeni projesi 'Harman Yeri'nde Gülsim Ali ile başrolü paylaşan Berk Oktay'ın Antalya'da gerçekleşen çekimlerde yakınlaştığı ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da Gülsim Ali'den gelen 'Antalya rüya gibiydi, çok özledim' mesajını yakaladığı iddia edilmişti. Ayrıca Gülsim Ali'nin mesajları yaymaması için Yıldız Çağrı Atiksoy'a yalvardığı da iddia da edilmişti.

Konuyla ilgili ne Berk Oktay ne de Yıldız Çağrı Atiksoy direkt olarak konuşmadı fakat beraber paylaşılan pozlarla 'İyiyiz' sinyali verilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Berk Oktay'ın ilk eşi Merve Şarapçıoğlu'nun 'Beni Yıldız'la aldattı' dediği ve evliyken onunla aşk yaşamaya başladığını söylediği canlı yayın anları yeniden gündeme oturmuştu.