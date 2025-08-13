onedio
Adı İhanete Karışan Berk Oktay, Eski Eşini de Şimdiki Eşi Yıldız Atiksoy'la Aldattığı İddiasına Ateş Püskürdü!

Adı İhanete Karışan Berk Oktay, Eski Eşini de Şimdiki Eşi Yıldız Atiksoy'la Aldattığı İddiasına Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2025 - 22:26

Birkaç gündür 3 yıllık eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u yeni partneri Gülsim Ali ile aldattığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun ayrılık sürecinde katıldığı bir yayında söylediği sözler yeniden gündem olmuştu. 

Berk Oktay'ın eski eşinin iddiasının tamamen asılsız olduğunu vurguladı ve haberlere ateş püskürdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

2022 yılında dünyaevine giren, 2024 yılında da dünya güzeli kızlarını kucağına alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, birkaç gündür magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.

2022 yılında dünyaevine giren, 2024 yılında da dünya güzeli kızlarını kucağına alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, birkaç gündür magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.

Ne yazık ki, uzaktan oldukça mutlu gözüken çiftin adı ihanet iddialarına karışmış durumda...

Yeni projesi 'Harman Yeri'nde Gülsim Ali ile başrolü paylaşan Berk Oktay'ın Antalya'da gerçekleşen çekimlerde yakınlaştığı ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da Gülsim Ali'den gelen 'Antalya rüya gibiydi, çok özledim' mesajını yakaladığı iddia edilmişti. Ayrıca Gülsim Ali'nin mesajları yaymaması için Yıldız Çağrı Atiksoy'a yalvardığı da iddia da edilmişti. 

Konuyla ilgili ne Berk Oktay ne de Yıldız Çağrı Atiksoy direkt olarak konuşmadı fakat beraber paylaşılan pozlarla 'İyiyiz' sinyali verilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Berk Oktay'ın ilk eşi Merve Şarapçıoğlu'nun 'Beni Yıldız'la aldattı' dediği ve evliyken onunla aşk yaşamaya başladığını söylediği canlı yayın anları yeniden gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gülsim Ali'yle ilgili olan ihanet iddiasında sessizliğini koruyan ve kale almayan bir duruş sergileyen Berk Oktay, eski eşi mevzu bahis olunca tepkisiz kalamadı.

Gülsim Ali'yle ilgili olan ihanet iddiasında sessizliğini koruyan ve kale almayan bir duruş sergileyen Berk Oktay, eski eşi mevzu bahis olunca tepkisiz kalamadı.

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun 'Yıldız'la aldatıldım' iddiasının çirkin ve tamamen asılsız olduğunun altını çizen Berk Oktay, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla bir açıklamada bulundu. 

'Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbirinin gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişikimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. 

Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim.' dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
