Eski Defterler Açıldı: Berk Oktay'ın İlk Eşini Yıldız Çağrı Atiksoy'la Aldattığı Detayı Yeniden Gündem Oldu!

Eski Defterler Açıldı: Berk Oktay'ın İlk Eşini Yıldız Çağrı Atiksoy'la Aldattığı Detayı Yeniden Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.08.2025 - 18:58

Birkaç gündür eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u yeni projesi 'Harman Yeri'ndeki rol arkadaşı Gülsim Ali ile aldattığı iddia edilen Berk Oktay'ın ilk eşi Merve Şarapçıoğlu'nun boşanmadan sonra yaptığı olay açıklamalar yeniden gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Çok değil, 3 yıl önce 2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında oldukça çirkin ve kafa karıştıran iddialar dolanıyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.

2024 yılında ilk bebeklerini kucağına alan ve uzun bir süredir de dünya tatlısı aile pozlarının yanında verdikleri aşk pozlarıyla konuştuğumuz ikilinin ilişkisinin hiç de uzaktan gözüktüğü gibi olmadığı dedikoduları dolanmaya başladı.

Yeni projesi 'Harman Yeri'nde Gülsim Ali ile başrolü paylaşan Berk Oktay'ın Antalya'da gerçekleşen çekimlerde yakınlaştığı ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da Gülsim Ali'den gelen 'Antalya rüya gibiydi, çok özledim' mesajını yakaladığı iddia edilmişti. Bu kadarla da kalmamıştı, Gülsim Ali'nin mesajları yaymaması için Yıldız Çağrı Atiksoy'a yalvardığı da iddialar arasında yer alıyordu. 

Yıldız Çağrı Atiksoy, konuyla ilgili herhangi bir yalanlamada veya yorumda bulunmadı fakat Berk Oktay, aile pozlarını paylaşarak 'İyiyiz' mesajı vermeye çalışmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, sessizliğini koruyan Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyada beğendiği paylaşımlar dikkat çekmiş, ihanet iddiasının iyice alevlenmesine sebep olmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken devreye Gülsim Ali'nin eski sevgilisi Durul Bazan girmiş, Berk Oktay ve Gülsim Ali'yi iyice köşeye sıkıştıracak bir açıklamada bulunmuştu. Bu meselenin detaylarına da aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Günlerdir konuşulan ihanet iddiasında yeni bir detay daha hızla yayıldı. Eski defterler açıldı ve Berk Oktay'ın ilk eşinin zamanında yaptığı olay açıklamalar hatırlatıldı...

2016 yılında ilk evliliğini Merve Şarapçıoğlu ile yapan Berk Oktay, evliliğini 2020 yılında sonlandırmıştı. 

Üstelik epey olaylı bir boşanma süreciydi. Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyada oyuncunun uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanmış, 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. 

Beraat edildikten sonra Beyaz TV programına canlı bağlanan Merve Şarapçıoğlu'nun Berk Oktay'ın kendisini şimdiki eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattığını iddia ettiği anlar Gülsim Ali ihaneti iddiasıyla yeniden gündeme oturdu. 

Şarapçıoğlu, bağlandığı yayında; 'Ben çok şık bir şekilde boşanmak istedim ama olmadı. Çünkü şiddet gördüm, aldatıldım. Berk'le evliyken aldatılma olayını fark edince boşanmak istedim. Berk Bey’in ve Yıldız Hanım'ın evliliğine gölge düşürmek istemiyorum kesinlikle, ama bir şeyler oldu. Berk, 'Savaşçı' dizisini çekiyordu ve rol arkadaşı Yıldız Hanım'dı. Biz evliyken Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilişkisi vardı.' açıklamasında bulunmuştu.

@nurmagazins'in arşivciliği sağ olsun, o anları sizler için şöyle bırakalım... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
