Eski Defterler Açıldı: Berk Oktay'ın İlk Eşini Yıldız Çağrı Atiksoy'la Aldattığı Detayı Yeniden Gündem Oldu!
Birkaç gündür eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u yeni projesi 'Harman Yeri'ndeki rol arkadaşı Gülsim Ali ile aldattığı iddia edilen Berk Oktay'ın ilk eşi Merve Şarapçıoğlu'nun boşanmadan sonra yaptığı olay açıklamalar yeniden gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Çok değil, 3 yıl önce 2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında oldukça çirkin ve kafa karıştıran iddialar dolanıyor, mutlaka denk gelmişsinizdir.
Günlerdir konuşulan ihanet iddiasında yeni bir detay daha hızla yayıldı. Eski defterler açıldı ve Berk Oktay'ın ilk eşinin zamanında yaptığı olay açıklamalar hatırlatıldı...
@nurmagazins'in arşivciliği sağ olsun, o anları sizler için şöyle bırakalım... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
