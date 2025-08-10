Eski Defterler Açıldı: Berk Oktay'ın İlk Eşini Yıldız Çağrı Atiksoy'la Aldattığı Detayı Yeniden Gündem Oldu!

2024 yılında ilk bebeklerini kucağına alan ve uzun bir süredir de dünya tatlısı aile pozlarının yanında verdikleri aşk pozlarıyla konuştuğumuz ikilinin ilişkisinin hiç de uzaktan gözüktüğü gibi olmadığı dedikoduları dolanmaya başladı.

Yeni projesi 'Harman Yeri'nde Gülsim Ali ile başrolü paylaşan Berk Oktay'ın Antalya'da gerçekleşen çekimlerde yakınlaştığı ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da Gülsim Ali'den gelen 'Antalya rüya gibiydi, çok özledim' mesajını yakaladığı iddia edilmişti. Bu kadarla da kalmamıştı, Gülsim Ali'nin mesajları yaymaması için Yıldız Çağrı Atiksoy'a yalvardığı da iddialar arasında yer alıyordu.

Yıldız Çağrı Atiksoy, konuyla ilgili herhangi bir yalanlamada veya yorumda bulunmadı fakat Berk Oktay, aile pozlarını paylaşarak 'İyiyiz' mesajı vermeye çalışmıştı.