Sosyal Medya Hesabında Yaptığı Değişiklikle Dikkat Çeken Fahriye Evcen'den Boşanma İddiasına Jet Yalanlama!
Bütün yaz el ele, diz dize hallerini konuştuğumuz Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu sene yaşadığımız ayrılık şoklarının ardından 'Boşanıyorlar mı?' iddiasının patlak verdiği çiftler arasına, Fahriye'nin sosyal medya hamlesi sebebiyle girmişti.
Bir anda Instagram hesabındaki tüm bilgileri silen Fahriye Evcen'in hamlesi kafa karıştırırken, aşık ikiliden jet yalanlama geldi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2013 yılında Çalıkuşu setinde birbirine vurulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017'den bu yana evli, mutlu ve çocuklu çiftlerimiz arasında yer alıyor.
Dedikoduların saatler geçtikçe büyüdüğünü gören Fahriye Evcen, durumu hemen kontrol altına aldı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
