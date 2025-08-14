Sosyal Medya Hesabında Yaptığı Değişiklikle Dikkat Çeken Fahriye Evcen'den Boşanma İddiasına Jet Yalanlama!

Her hareketleriyle gündem olan ikili, bu sene Burak Özçivit'in de Kuruluş: Osman'dan ayrılmasıyla beraber kendini tatile adamıştı.

Tüm yaz boyunca, her sene 355 kez kutladıkları aile bireyleri doğum günlerine ek dünyanın dört bir yanından verdikleri aşk pozlarına şahitlik etmiştik. Bugüne dek adı boşanmaya neredeyse hiç karışmayan ve el ele, diz dize, ton sür ton takılmasına alışık olduğumuz çift, geçtiğimiz günlerde kafa karıştırmıştı.

Bir anda Instagram hesabındaki soyadı dahil, tüm bilgileri silen Fahriye Evcen, bu sene yaşadığımız ayrılık şokları sağ olsun, 'Burak ve Fahriye'ye de mi nazar değdi?' dedirtmiş, ayrılık dedikodularının kol gezmesine sebep olmuştu.