onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyal Medya Hesabında Yaptığı Değişiklikle Dikkat Çeken Fahriye Evcen'den Boşanma İddiasına Jet Yalanlama!

Sosyal Medya Hesabında Yaptığı Değişiklikle Dikkat Çeken Fahriye Evcen'den Boşanma İddiasına Jet Yalanlama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.08.2025 - 08:56

Bütün yaz el ele, diz dize hallerini konuştuğumuz Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu sene yaşadığımız ayrılık şoklarının ardından 'Boşanıyorlar mı?' iddiasının patlak verdiği çiftler arasına, Fahriye'nin sosyal medya hamlesi sebebiyle girmişti. 

Bir anda Instagram hesabındaki tüm bilgileri silen Fahriye Evcen'in hamlesi kafa karıştırırken, aşık ikiliden jet yalanlama geldi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2013 yılında Çalıkuşu setinde birbirine vurulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017'den bu yana evli, mutlu ve çocuklu çiftlerimiz arasında yer alıyor.

2013 yılında Çalıkuşu setinde birbirine vurulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017'den bu yana evli, mutlu ve çocuklu çiftlerimiz arasında yer alıyor.

Her hareketleriyle gündem olan ikili, bu sene Burak Özçivit'in de Kuruluş: Osman'dan ayrılmasıyla beraber kendini tatile adamıştı. 

Tüm yaz boyunca, her sene 355 kez kutladıkları aile bireyleri doğum günlerine ek dünyanın dört bir yanından verdikleri aşk pozlarına şahitlik etmiştik. Bugüne dek adı boşanmaya neredeyse hiç karışmayan ve el ele, diz dize, ton sür ton takılmasına alışık olduğumuz çift, geçtiğimiz günlerde kafa karıştırmıştı.

Bir anda Instagram hesabındaki soyadı dahil, tüm bilgileri silen Fahriye Evcen, bu sene yaşadığımız ayrılık şokları sağ olsun, 'Burak ve Fahriye'ye de mi nazar değdi?' dedirtmiş, ayrılık dedikodularının kol gezmesine sebep olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dedikoduların saatler geçtikçe büyüdüğünü gören Fahriye Evcen, durumu hemen kontrol altına aldı.

Dedikoduların saatler geçtikçe büyüdüğünü gören Fahriye Evcen, durumu hemen kontrol altına aldı.

Geçtiğimiz saatlerde kocasını gece gezmesine çıkaran Fahriye Evcen, arabadan paylaştığı selfie'yle boşanma dedikodularını yalanladı. 

Kocasından başka hiçbir şeyi gözünün görmediğinin mesajını veren Fahriye Evcen şaşırtmadı, iyi ki de şaşırtmadı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın