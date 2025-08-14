CHP'den İstifa Eden Özlem Çerçioğlu'nun AKP Genel Merkezi'nden İlk Görüntüleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti. X hesabından açıklama yapan Çerçioğlu, Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu ile birlikte 3 ilçe başkanı da istifa etti.

AKP bugün 24. yılı gerekçesiyle Genel Merkez'de tören düzenliyor. CHP'den istifa eden Çerçioğlu, AKP Genel Merkezi'ne geldi. Çerçioğlu, törenin yapılacağı salonda AKP'li isimlerle tokalaştı.