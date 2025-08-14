CHP'den İstifa Eden Özlem Çerçioğlu'nun AKP Genel Merkezi'nden İlk Görüntüleri
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçiooğlu, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Çerçioğlu, 'Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan sosyal medya hesabından CHP'li hesapları takip etmeyi bırakan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmeye başladı.
AKP binasına giden Çerçioğlu'ndan ilk görüntüler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Çerçioğlu'nun AKP binasından ilk görüntüleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Çerçioğlu, CHP'li hesapları takibi bıraktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmeye başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın