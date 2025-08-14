onedio
CHP'den İstifa Eden Özlem Çerçioğlu'nun AKP Genel Merkezi'nden İlk Görüntüleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.08.2025 - 14:34

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçiooğlu, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Çerçioğlu, 'Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan sosyal medya hesabından CHP'li hesapları takip etmeyi bırakan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmeye başladı. 

AKP binasına giden Çerçioğlu'ndan ilk görüntüler geldi.

Özlem Çerçioğlu'nun AKP binasından ilk görüntüleri.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti. X hesabından açıklama yapan Çerçioğlu, Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu ile birlikte 3 ilçe başkanı da istifa etti. 

AKP bugün 24. yılı gerekçesiyle Genel Merkez'de tören düzenliyor. CHP'den istifa eden Çerçioğlu, AKP Genel Merkezi'ne geldi. Çerçioğlu, törenin yapılacağı salonda AKP'li isimlerle tokalaştı.

Özlem Çerçioğlu, CHP'li hesapları takibi bıraktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmeye başladı.

Özlem Çerçioğlu'nun sosyal medya hamlesi CHP'li isimlerin tepkisini çekti. CHP Grup Başkanvekili, Çerçioğlu'nun takip ettiklerinin ekran görüntüsünü paylaşarak, 'Utanç verici bir durum! Allah kimseyi bu duruma düşürmesin' notunu düştü.

