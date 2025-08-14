Özgür Özel 'Yarın Saat 12.00’yi Bekleyin' Demişti: "İfadeyi İmzala, 2 Milyon Dolar Hapisten Çık"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada yarın saat 12.00’de İBB soruşturmalarıyla ilgili çok önemli belgeler paylaşacağını duyurmuştu. Özel bugün kameraların karşısında geçti ve Türkiye’de yargıdaki kararların para karşılığında alındığını, dava borsaları oluştuğunu söyledi.
Özel ayrıca İBB soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’ye daha önce AKP MKYK’da göre alan Mücahit Birinci isimli avukatın gittiğini ve “Bu ifadeyi imza, 2 milyon dolar ver seni hapisten çıkaracağız” dediğini söyledi.
Özgür Özel'in açıklaması sonrasında savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Özgür Özel’in dün akşamdan beri sosyal medyada konuşulan basın toplantısı bugün düzenlendi.
Özgür Özel, İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki’nin hapisten çıkması için 2 milyon dolar istendiğini de iddia etti.
Özgür Özel'in paylaştığı Murat Kapki'nin el yazısı ile yaptığı suç duyurusu.
Savcılık, Özgür Özel'in iddiaları sonrasında Murat Kapki olaylı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Özgür Özel'in iddialarında adı geçen Mücahit Birinci'nin paylaşımı 👇
