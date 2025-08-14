onedio
Özgür Özel 'Yarın Saat 12.00’yi Bekleyin' Demişti: "İfadeyi İmzala, 2 Milyon Dolar Hapisten Çık"

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.08.2025 - 12:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada yarın saat 12.00’de İBB soruşturmalarıyla ilgili çok önemli belgeler paylaşacağını duyurmuştu. Özel bugün kameraların karşısında geçti ve Türkiye’de yargıdaki kararların para karşılığında alındığını, dava borsaları oluştuğunu söyledi.

Özel ayrıca İBB soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’ye daha önce AKP MKYK’da göre alan Mücahit Birinci isimli avukatın gittiğini ve “Bu ifadeyi imza, 2 milyon dolar ver seni hapisten çıkaracağız” dediğini söyledi.

Özgür Özel'in açıklaması sonrasında savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özgür Özel’in dün akşamdan beri sosyal medyada konuşulan basın toplantısı bugün düzenlendi.

CHP Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçen Özgür Özel, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’de birçok adliyede kararların para ile alındığını söyledi.

Özel, uyuşturucu için bile özel çalışan avukatların ve savcıların olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'de yargıda parayla işler yürüyor, borsalar var. Bu yalansa ben namussuzum, şerefsizim.” İfadelerini kullandı.

Özgür Özel, İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki’nin hapisten çıkması için 2 milyon dolar istendiğini de iddia etti.

Özgür Özel, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Kapki’ye, daha önce AKP MKYK’da da görev alan Mücahit Birinci’nin ulaştığını ve hem yalan ifade vermesi hem de rüşvet vermesi için aracılık yaptığını söyledi.

Özel, “Mücahit Birinci, Murat Kapki ile görüşüyor. Elindeki ifadeyi çıkarıyor. ‘Bunu imzala, 2 milyon dolar ver, hapisten çık’ diyor. Kapki benim için basında sürekli konuşanlar var deyince ‘Onları bana bırak. Her şeyi halledeceğim’ diyor” iddialarında bulundu.

Özgür Özel'in paylaştığı Murat Kapki'nin el yazısı ile yaptığı suç duyurusu.

Savcılık, Özgür Özel'in iddiaları sonrasında Murat Kapki olaylı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özgür Özel'in iddialarında adı geçen Mücahit Birinci'nin paylaşımı 👇

twitter.com

'Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak.'

