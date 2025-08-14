Avrupa Ülkelerinin Dört Katı! Türkiye’deki Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Geliyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerindekinin yaklaşık dört katı olduğunu dile getirdi. Bakan Memişoğlu, tüm şekerli gıdaları kapsayacak yeni bir yasal düzenleme geleceğini duyurdu.
Şekerli gıdalara yeni düzenleme geliyor.
Şekerli gıda mı? Şekerli içecek mi? Yoksa içinde şeker aroması olan ya da tatlandırıcılı (kimyasallı) yiyecek veya içecek mi? Hangisi bunlardan? Gerçi kendis... Devamını Gör
İçinde glukoz fruktoz şurupları olan tüm ürünleri kapsamalı yani umut ediyorum öledir tabi yoksa bir anlamı yok… Kalbimiz damarlarımız hatta beynimize bile z... Devamını Gör
Aynı ürünün Türkiye'de ki içeriğinde palm yağı, doymuş yağ, tatlandırıcı (maltilol), yapay aroma verici, emülgatör, mısır buğday nişastası, sitrik asit, soya... Devamını Gör
Bugüne kadar neredeydiniz 23 yıldır iktidardasınız yeni mi geldi şekerim bu kadar fazla olduğu bütün gıdalarda öyle bir çikolata alıyorsun şekerinden yenmiyo... Devamını Gör