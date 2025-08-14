Avrupa Ülkelerinin Dört Katı! Türkiye’deki Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Memişoğlu, yeni yapılacak çalışmalara dair bilgi verdi. Memişoğlu, Türkiye’de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerinin dört katı olduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu, tüm şekerli gıdaları kapsayacak yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Bakan Memişoğlu şunları dedi:

“Tüm şekerli gıdalarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte çalışacağız. Yeni yasam döneminde Meclis’te bununla ilgil mevzuat düzenlemesi olacak.”