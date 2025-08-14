onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avrupa Ülkelerinin Dört Katı! Türkiye’deki Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Geliyor

Avrupa Ülkelerinin Dört Katı! Türkiye’deki Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.08.2025 - 11:50

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerindekinin yaklaşık dört katı olduğunu dile getirdi. Bakan Memişoğlu, tüm şekerli gıdaları kapsayacak yeni bir yasal düzenleme geleceğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şekerli gıdalara yeni düzenleme geliyor.

Şekerli gıdalara yeni düzenleme geliyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Memişoğlu, yeni yapılacak çalışmalara dair bilgi verdi. Memişoğlu, Türkiye’de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerinin dört katı olduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu, tüm şekerli gıdaları kapsayacak yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını dile getirdi. 

Bakan Memişoğlu şunları dedi:

“Tüm şekerli gıdalarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte çalışacağız. Yeni yasam döneminde Meclis’te bununla ilgil mevzuat düzenlemesi olacak.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
10
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Baris Caliskan

Şekerli gıda mı? Şekerli içecek mi? Yoksa içinde şeker aroması olan ya da tatlandırıcılı (kimyasallı) yiyecek veya içecek mi? Hangisi bunlardan? Gerçi kendis... Devamını Gör

ömer

İçinde glukoz fruktoz şurupları olan tüm ürünleri kapsamalı yani umut ediyorum öledir tabi yoksa bir anlamı yok… Kalbimiz damarlarımız hatta beynimize bile z... Devamını Gör

Kzlt

Aynı ürünün Türkiye'de ki içeriğinde palm yağı, doymuş yağ, tatlandırıcı (maltilol), yapay aroma verici, emülgatör, mısır buğday nişastası, sitrik asit, soya... Devamını Gör

Gulbahar Alpay

Bugüne kadar neredeydiniz 23 yıldır iktidardasınız yeni mi geldi şekerim bu kadar fazla olduğu bütün gıdalarda öyle bir çikolata alıyorsun şekerinden yenmiyo... Devamını Gör