Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.08.2025 - 12:24

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu, 'Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum' dedi.

Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu'nun açıklaması şöyle:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. 

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. 

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.

houseof

O zaman seçimlere başka partiden girecektiniz hanımefendi ya da belediye başkanlığından istifa edersiniz yerinize parti başka birini görevlendirir siz de gel... Devamını Gör

demet s.

istifa etmiş...bundan sonra görevden affını istersin ancak... ak partiye çok yakışırsın...

Salgın Hastalık

CHP sana neden çözüm bulsun ? Ne çözüm arayacaklar ki buna? CHP’nin üzerinde bunca hukuki baskı var , CHP’lileri içeri atmışlar, cumhurbaşkanı adayı hapiste ... Devamını Gör