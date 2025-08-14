Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den İstifa Etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu, 'Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum' dedi.
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu'nun açıklaması şöyle:
O zaman seçimlere başka partiden girecektiniz hanımefendi ya da belediye başkanlığından istifa edersiniz yerinize parti başka birini görevlendirir siz de gel... Devamını Gör
istifa etmiş...bundan sonra görevden affını istersin ancak... ak partiye çok yakışırsın...
CHP sana neden çözüm bulsun ? Ne çözüm arayacaklar ki buna? CHP’nin üzerinde bunca hukuki baskı var , CHP’lileri içeri atmışlar, cumhurbaşkanı adayı hapiste ... Devamını Gör