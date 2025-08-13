onedio
CHP’li Aydın Milletvekilinin İddiası: "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP’ye Geçecek"

Aydın
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 08:21

Dün akşam saatlerinde Ankara kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. CHP’nin kazandığı bir büyükşehir belediye başkanının AKP’ye transfer olacağı iddiası konuşulurken, Sözcü TV’ye açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül iddiaları doğruladı.

CHP’li Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Aydın’ın Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AKP'ye transfer olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçimde 14 büyükşehir belediyesini kazanmıştı. Büyükşehir belediyeleri arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi de bulunuyordu.

Dün akşam saatlerinde Ankara’da siyaset kulisleri hareketlendiren bir gelişme yaşandı. İddiaya göre CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye katılmaya karar verdi.

Sözcü’de yer alan habere göre, telefonlarını kapatan Özlem Çerçioğlu’na ulaşılamıyor.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise iddiaları doğruladı. Bülbül yaptığı açıklamada, Özlem Çerçioğlu ile birlikte Aydın’ın Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AKP'ye katılacağını söyledi.

Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta AKP’ye katılması beklenirken rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı iddia edildi.

