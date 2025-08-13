CHP’li Aydın Milletvekilinin İddiası: "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP’ye Geçecek"
Dün akşam saatlerinde Ankara kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. CHP’nin kazandığı bir büyükşehir belediye başkanının AKP’ye transfer olacağı iddiası konuşulurken, Sözcü TV’ye açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül iddiaları doğruladı.
CHP’li Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Aydın’ın Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AKP'ye transfer olacağını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçimde 14 büyükşehir belediyesini kazanmıştı. Büyükşehir belediyeleri arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi de bulunuyordu.
