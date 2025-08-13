onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Özlem Çerçioğlu Kimdir? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İstifa mı Etti?

Özlem Çerçioğlu Kimdir? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İstifa mı Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2025 - 11:09

Son günlerde siyasetin gündeminde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu var. CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçeceği iddialarıyla konuşulan Çerçioğlu’nun geçmişi, siyasi kariyeri ve hakkındaki açıklamalar araştırılıyor. 

Peki, Özlem Çerçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve istifa etti mi? İşte ayrıntılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özlem Çerçioğlu Kimdir?

Özlem Çerçioğlu Kimdir?

11 Ağustos 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan Özlem Çerçioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra bir süre eşiyle birlikte yurt dışında yaşayan Çerçioğlu, New York’ta özel bir firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Türk derneklerinde aktif roller üstlendi, sosyal ilişkilerdeki başarısıyla tanındı. Eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması, kadın hakları ve nüfus planlaması gibi toplumsal projelerde yer aldı.

Özlem Çerçioğlu Kaç Yaşında?

1968 doğumlu olan Özlem Çerçioğlu, 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

Özlem Çerçioğlu Nereli?

Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan ve büyüyen Özlem Çerçioğlu, hem memleketinde aldığı eğitim hem de belediye başkanlığı görevleriyle Aydın’ın tanınan siyasetçilerinden biri oldu

Özlem Çerçioğlu Hangi Partili?

Özlem Çerçioğlu Hangi Partili?

Özlem Çerçioğlu, siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başladı. 2002 genel seçimlerinde CHP Aydın Milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve 22. ile 23. dönemlerde milletvekilliği yaptı. 2009 yerel seçimlerinde de yine CHP’den Aydın Belediye Başkanı seçildi.

Özlem Çerçioğlu İstifa mı Etti?

Özlem Çerçioğlu İstifa mı Etti?

Eski CHP’li Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in katıldığı bir yayında “CHP’den bir ismin kendisini arayarak Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceğini söylediği” iddiası siyasette gündem yarattı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de başka bir yayında bu iddiayı doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Özlem Çerçioğlu ise 2 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım. Bugüne kadar partime nasıl bağlı kaldıysam, bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluma devam edeceğim. Bu tür söylentiler kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Ne dün ne bugün ne de yarın başka bir partiye geçmem söz konusu değildir” diyerek istifa iddialarını net bir şekilde reddetmişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın