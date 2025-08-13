Özlem Çerçioğlu Kimdir? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İstifa mı Etti?

11 Ağustos 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan Özlem Çerçioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra bir süre eşiyle birlikte yurt dışında yaşayan Çerçioğlu, New York’ta özel bir firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Türk derneklerinde aktif roller üstlendi, sosyal ilişkilerdeki başarısıyla tanındı. Eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması, kadın hakları ve nüfus planlaması gibi toplumsal projelerde yer aldı.

Özlem Çerçioğlu Kaç Yaşında?

1968 doğumlu olan Özlem Çerçioğlu, 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

Özlem Çerçioğlu Nereli?

Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğan ve büyüyen Özlem Çerçioğlu, hem memleketinde aldığı eğitim hem de belediye başkanlığı görevleriyle Aydın’ın tanınan siyasetçilerinden biri oldu