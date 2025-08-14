Özgür Özel'in İddiaları Sonrasında Nedim Şener ve Mücahit Birinci Sosyal Medyada Birbirine Küfür Etti

'Lan Özgür Özel, ahtapot Ekrem ile İstanbul’u soyan Murat Kapki gibi naylon faturacı hırsızlarla bir olup, kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım.

Bunu hiç birinizin yanına bırakmam. Bakarsın yine bir asansörde karşılaşırız.

Nasıl rüşvet çarkına battıysanız, oyununuz da açığa çıkıyor.

Sen de bana attığın ve mahkemede mahkum olduğun iftiralarla kirlettiğin ağzınla adımı anma.'