Özgür Özel'in İddiaları Sonrasında Nedim Şener ve Mücahit Birinci Sosyal Medyada Birbirine Küfür Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.08.2025 - 13:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’ye giderek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon dolar ver, hapisten çık” dediğini ve kendisi hakkında basında konuşan Nedim Şener, Cem Küçük gibi gazetecileri de susturacağını söylediğini iddia etmişti.

Gazeteci Nedim Şener, Özgür Özel’in açıklamaları sürerken Mücahit Birinci için “Kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım.” paylaşımında bulundu.

Mücahit Birinci de Nedim Şener'e 'G..' diyerek seslendi.

Özgür Özel, sosyal medyada da çok konuşulan basın toplantısında eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci için önemli iddialarda bulunmuş ve savcılık iddialar üzerine soruşturma açmıştı.

Özel, Mücahit Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’ye giderek elindeki ifadeyi imzalatmak istediğini, 2 milyon dolar da rüşvet talep ettiğini iddia etti. İddiaya göre Birinci ayrıca, Kapki’ye kendisi hakkında televizyonlarda konuşan gazeteciler Nedim Şener, Cem Küçük gibi isimleri de susturacağını garanti etmiş.

Nedim Şener, Özgür Özel’in açıklamaları devam ederken kendisinin ismi geçtiği iddialar için küfürlü bir paylaşımda bulundu.

Nedim Şener’in paylaşımı👇

'Lan Özgür Özel, ahtapot Ekrem ile İstanbul’u soyan Murat Kapki gibi naylon faturacı hırsızlarla bir olup, kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım. 

Bunu hiç birinizin yanına bırakmam. Bakarsın yine bir asansörde karşılaşırız.

Nasıl rüşvet çarkına battıysanız, oyununuz da açığa çıkıyor.

Sen de bana attığın ve mahkemede mahkum olduğun iftiralarla kirlettiğin ağzınla adımı anma.'

Mücahit Birinci'nin Nedim Şener'e cevabı 👇

'Ulan g..!

Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı Fetöcü mü sandın?

Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun?

Seni geçenlerde aramıştım, paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun. Sana ne dedim?

Ben avukatım istediğime giderim istediğimle görüşürüm mesleğimi yaparken senden mi izin alacağım? Şimdi gidip ifademi vereceğim. İstediğin zaman istediğin yerdede senin ifadeni alırım sıkıntı yok.'

Nedim Şener, Mücahit Birinci'ye küfürlerine devam etti.

'Adını başına yazmışsın öyle devam edeyim;

Bay g…!

İstanbul C.Savcılığı’nın açtığı soruşturmaya “müşteki” olarak dilekçe vereceğim orada karşılaşırız. 

Keşke badem bıyıklı diye aşağıladığın adamlar kadar cesaretin olsa. 

Murat Kapki yemler diye koşa koşa gidip görüşmeye utanmadın mı? 

Orada bu pis ağzınla adımı andıysan hukuk önünde hesabını sorarım.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
kubrickss

Ne kadarda aristokratik bir tartışma

Fatih Kaya

ikisi de kokuşmuş insanımsılar bağımsız yargı geldiğinde göreceğim bunları, ayrıca tehditle işleri yürütüyorlar ya etinden korkanın kemiğini..

TC BafralıMurat Kaya

Tuz kokmuş, ülkenin geldiği duruma inanamıyorum( geçmişi de hatırlayan biri olarak)