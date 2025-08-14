Özgür Özel'in İddiaları Sonrasında Nedim Şener ve Mücahit Birinci Sosyal Medyada Birbirine Küfür Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’ye giderek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon dolar ver, hapisten çık” dediğini ve kendisi hakkında basında konuşan Nedim Şener, Cem Küçük gibi gazetecileri de susturacağını söylediğini iddia etmişti.
Gazeteci Nedim Şener, Özgür Özel’in açıklamaları sürerken Mücahit Birinci için “Kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım.” paylaşımında bulundu.
Mücahit Birinci de Nedim Şener'e 'G..' diyerek seslendi.
Özgür Özel, sosyal medyada da çok konuşulan basın toplantısında eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci için önemli iddialarda bulunmuş ve savcılık iddialar üzerine soruşturma açmıştı.
Nedim Şener, Özgür Özel’in açıklamaları devam ederken kendisinin ismi geçtiği iddialar için küfürlü bir paylaşımda bulundu.
Nedim Şener’in paylaşımı👇
Mücahit Birinci'nin Nedim Şener'e cevabı 👇
Nedim Şener, Mücahit Birinci'ye küfürlerine devam etti.
Ne kadarda aristokratik bir tartışma
ikisi de kokuşmuş insanımsılar bağımsız yargı geldiğinde göreceğim bunları, ayrıca tehditle işleri yürütüyorlar ya etinden korkanın kemiğini..
Tuz kokmuş, ülkenin geldiği duruma inanamıyorum( geçmişi de hatırlayan biri olarak)