Mücahit Birinci Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mücahit Birinci Neden Gündemde?

Özgür Özel, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Kapki’ye, daha önce AKPMKYK’da da görev alan Mücahit Birinci’nin ulaştığını ve hem yalan ifade vermesi hem de rüşvet vermesi için aracılık yaptığını söyledi.

Özel, “Mücahit Birinci, Murat Kapki ile görüşüyor. Elindeki ifadeyi çıkarıyor. ‘Bunu imzala, 2 milyon dolar ver, hapisten çık’ diyor. Kapki benim için basında sürekli konuşanlar var deyince ‘Onları bana bırak. Her şeyi halledeceğim’ diyor” iddialarında bulundu.