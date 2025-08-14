onedio
Mücahit Birinci Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mücahit Birinci Neden Gündemde?

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
14.08.2025 - 13:19

Mücahit Birinci son günlerde Türkiye gündeminde sıkça konuşuluyor. Özellikle Özgür Özel'in İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Kapki’ye, daha önce AKPMKYK’da da görev alan Mücahit Birinci’nin ulaştığını ve hem yalan ifade vermesi hem de rüşvet vermesi için aracılık yaptığını söylemesi üzerine Birinci, tekrardan gündeme geldi. Peki, Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında ve neden gündemde?

İşte detaylar...

Mücahit Birinci Kimdir?

Mücahit Birinci, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğludur.

Mücahit Birinci, 25 Eylül 1974 doğumlu, Rize kökenli Türk avukat, siyasetçi ve yazardır. Hukuk alanındaki kariyerinin yanı sıra siyasi yorumları ve yazılarıyla da tanınmaktadır.

Mücahit Birinci Kaç Yaşında?

2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

Mücahit Birinci Nereli?

Rize doğumludur. Eğitim ve iş hayatını İstanbul’da sürdürmektedir.

Mücahit Birinci Kariyer Başlangıcı ve Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olduktan sonra 2000 yılında avukatlık mesleğine başlamıştır. 2012-2014 yılları arasında AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcılığı yapmış, 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi seçilmiş ve 2014-2019 yılları arasında AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmiştir.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Mücahit Birinci Hangi Partili?

Mücahit Birinci, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üyesidir. 2021 yılından bu yana AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mücahit Birinci Özel Hayatı

Babası ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’dur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mücahit Birinci Neden Gündemde?

Özgür ÖzelİBB soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Kapki’ye, daha önce AKPMKYK’da da görev alan Mücahit Birinci’nin ulaştığını ve hem yalan ifade vermesi hem de rüşvet vermesi için aracılık yaptığını söyledi.

Özel, “Mücahit Birinci, Murat Kapki ile görüşüyor. Elindeki ifadeyi çıkarıyor. ‘Bunu imzala, 2 milyon dolar ver, hapisten çık’ diyor. Kapki benim için basında sürekli konuşanlar var deyince ‘Onları bana bırak. Her şeyi halledeceğim’ diyor” iddialarında bulundu.

