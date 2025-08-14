Starbucks’ı Ofis Gibi Kullananlara Kötü Haber: Güney Kore’de Yasaklandı

Bu kararın alınmasına neden olan durumlardan biri de müşterilerin katlanabilir bölmeler kullanarak kendilerine alan yarattığını gösteren bir fotoğraf oldu.

Bu çalışma şekli Güney Kore’de gençler arasında yayılmaya başladı. Şirket yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayar ve küçük cihazlara izin verildiğini duyurdu. Anca diğer müşterilerin oturma alanını kısıtlayacak hacimdeki eşyaların yasaklandığı dile getirildi.