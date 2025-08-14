onedio
Starbucks’ı Ofis Gibi Kullananlara Kötü Haber: Güney Kore’de Yasaklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.08.2025 - 16:54

Güney Kore'de Starbucks dikkat çeken bir karar aldı. Ülkede müşterilerin Starbucks’ı ofis olarak kullanılmasına karşı yeni kararlar alındı. Starbucks, müşterilerine mağazaya yazıcı, masaüstü bilgisayar gibi büyük eşyalar getirerek çalışmamaları çağrısında bulundu.

Starbucks’ı ofis gibi kullanan müşterilere kötü haber.

Güney Kore’de Starbucks, müşteriler için yeni bir karar aldı. Şirket, kafeleri ofis gibi kullanan müşterilere uyarı yaptı. Güney Kore Starbucks, şubelerine masaüstü bilgisayar gibi büyük eşyalar getirerek çalışmamaları çağrısında bulundu.

Şirket bu kararı müşterilerin kafeyi özel ofis alanı gibi kullandığını belirterek aldığını hatırlattı. 

Yapılan açıklamada çok kişilik masaların diğer müşterilerle paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Dizüstü bilgisayar ve küçük cihazlara izin var.

Bu kararın alınmasına neden olan durumlardan biri de müşterilerin katlanabilir bölmeler kullanarak kendilerine alan yarattığını gösteren bir fotoğraf oldu.

Bu çalışma şekli Güney Kore’de gençler arasında yayılmaya başladı. Şirket yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayar ve küçük cihazlara izin verildiğini duyurdu. Anca diğer müşterilerin oturma alanını kısıtlayacak hacimdeki eşyaların yasaklandığı dile getirildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
houseof

Masaüstü bilgisayar, yazıcıyla kafeye gidip ogis masrafından kurtulmak 😳😳

Baris Caliskan

Valla güzel fikir, beleş elektrik, tuvalet, internet, ısınma ve soğutma derdi yok. En önemlisi kira yok. İnternet üzerinden iş yapan sektörler için güzel