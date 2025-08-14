Starbucks’ı Ofis Gibi Kullananlara Kötü Haber: Güney Kore’de Yasaklandı
Güney Kore'de Starbucks dikkat çeken bir karar aldı. Ülkede müşterilerin Starbucks’ı ofis olarak kullanılmasına karşı yeni kararlar alındı. Starbucks, müşterilerine mağazaya yazıcı, masaüstü bilgisayar gibi büyük eşyalar getirerek çalışmamaları çağrısında bulundu.
Starbucks’ı ofis gibi kullanan müşterilere kötü haber.
Dizüstü bilgisayar ve küçük cihazlara izin var.
Masaüstü bilgisayar, yazıcıyla kafeye gidip ogis masrafından kurtulmak 😳😳
Valla güzel fikir, beleş elektrik, tuvalet, internet, ısınma ve soğutma derdi yok. En önemlisi kira yok. İnternet üzerinden iş yapan sektörler için güzel