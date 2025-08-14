onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya’da Doktorluk Yapan Bir Türk Yaptığı İyiliğin Kendisini Nasıl Bulduğunu Anlatırken Sürprizle Karşılaştı

Almanya’da Doktorluk Yapan Bir Türk Yaptığı İyiliğin Kendisini Nasıl Bulduğunu Anlatırken Sürprizle Karşılaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.08.2025 - 13:00

İçerik Devam Ediyor

Almanya'da doktorluk yapan bir Türk, yaptığı iyiliğin kendisini nasıl bulduğunu anlatan bir video çekti. TikTok'ta '@familiekeskinde' isimli kullanıcı videosunu çektiği sırada hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Anlattıklarıyla gözleri dolan vatandaş o videoya 'Allah'ın senin için bir planı vardır ve bunun için o sınavdan geçmen gerekiyordur' notunu düştü. Gözleri dolduran ve kalpleri ısıtan videoya yorum yağdı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Yaptığı iyiliğin kendisini nasıl bulduğunu anlatırken sürprizle karşılaştı.

Yaptığı iyiliğin kendisini nasıl bulduğunu anlatırken sürprizle karşılaştı.

TikTok'ta '@familiekeskinde' isimli kullanıcı Almanya'da doktorluk yapıyor. Kullanıcı videoda şu ifadeleri kullandı:

'İşten yeni çıktım. Eve gidecektim gidemedim buraya yığılıp kaldım. Merve’yle yeni eve taşındık. Ama masrafımız oldu, bu ay sıkışıktı. Borcumuz vardı baya. Çok paramız yoktu. Bir arkadaşlarımız gelmişti onların da ihtiyaçları vardı. Çok olmadığı için ama vermemiz gerekiyordu. Vicdanım tartıldı. Cebimdeki son parayı verdim. İçimde burukluk kalmadı ama yine ne yapacağız diye düşündüm.

Bugün hastamı bitirdim. Hastam ev hediyesi verdi. Trende açtım, çekmecesini bir açtım. İçinde olan para verdiğim paranın iki katı… O kadar şaşırdım ki… Allah verene veriyor.

Kullanıcı bu sözleri kullanırken hediyenin başka çekmecesinden 2 kağıt para daha buldu. Beklemediği sürprizle karşılaşan kullanıcı “Üç tane koymuş. Gerçekten bazen böyle bir mesaj veriyor gibi hissediyorum. Rabb’im gerçekten verene veriyor” dedi.

Videoya gelen yorumlar şöyle oldu:

Videoya gelen yorumlar şöyle oldu:

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın