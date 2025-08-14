Almanya’da Doktorluk Yapan Bir Türk Yaptığı İyiliğin Kendisini Nasıl Bulduğunu Anlatırken Sürprizle Karşılaştı

TikTok'ta '@familiekeskinde' isimli kullanıcı Almanya'da doktorluk yapıyor. Kullanıcı videoda şu ifadeleri kullandı:

'İşten yeni çıktım. Eve gidecektim gidemedim buraya yığılıp kaldım. Merve’yle yeni eve taşındık. Ama masrafımız oldu, bu ay sıkışıktı. Borcumuz vardı baya. Çok paramız yoktu. Bir arkadaşlarımız gelmişti onların da ihtiyaçları vardı. Çok olmadığı için ama vermemiz gerekiyordu. Vicdanım tartıldı. Cebimdeki son parayı verdim. İçimde burukluk kalmadı ama yine ne yapacağız diye düşündüm.

Bugün hastamı bitirdim. Hastam ev hediyesi verdi. Trende açtım, çekmecesini bir açtım. İçinde olan para verdiğim paranın iki katı… O kadar şaşırdım ki… Allah verene veriyor.

Kullanıcı bu sözleri kullanırken hediyenin başka çekmecesinden 2 kağıt para daha buldu. Beklemediği sürprizle karşılaşan kullanıcı “Üç tane koymuş. Gerçekten bazen böyle bir mesaj veriyor gibi hissediyorum. Rabb’im gerçekten verene veriyor” dedi.