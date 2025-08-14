onedio
Sokak Röportajında Atatürk'e "Ermeni" Diyen Şahıs Vatandaş Tarafından Darbedildi

Sokak Röportajında Atatürk'e "Ermeni" Diyen Şahıs Vatandaş Tarafından Darbedildi

14.08.2025 - 12:08

İlave TV'den Arif Kocabıyık'ın yayınladığı bir röportajda iki kişi Anıtkabir hakkında tartışırken ortalık karıştı. Yeşil tişörtlü şahıs Anıtkabir'e yapılan masrafı eleştirirken Arif Kocabıyık araya girdi ve Atatürk'ün şahsın 'Ermeni' olmasını engellediğini söyledi. Yeşil tişörtlü şahıs Atatürk hakkında 'O da Ermeni' deyince vatandaş şahsı darbetti.

Kaynak:İlaveTV

İşte o görüntüler 📹

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
