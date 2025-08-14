Sokak Röportajında Atatürk'e "Ermeni" Diyen Şahıs Vatandaş Tarafından Darbedildi

İlave TV'den Arif Kocabıyık'ın yayınladığı bir röportajda iki kişi Anıtkabir hakkında tartışırken ortalık karıştı. Yeşil tişörtlü şahıs Anıtkabir'e yapılan masrafı eleştirirken Arif Kocabıyık araya girdi ve Atatürk'ün şahsın 'Ermeni' olmasını engellediğini söyledi. Yeşil tişörtlü şahıs Atatürk hakkında 'O da Ermeni' deyince vatandaş şahsı darbetti.
Kaynak:İlaveTV
İşte o görüntüler 📹
