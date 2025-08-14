Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanına Pazar Esnafından Videolu Yanıt Geldi
AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır geçtiğimiz gün sahaya inmiş duraklarından biri de semt pazarı olmuştu. Bahadır, pazarcı esnafı 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya sattığı için azarlamış, bir kesimden destek bir kesimden de tepki görmüştü. O pazarcı çektiği videoyla Bahadır'a pazar esnafları adına yanıt verdi.
Esnaf da bugün Bahadır'a videolu bir yanıt gönderdi.
Peki neler olmuştu?
Bahçelievler Belediye Başkanının semt pazarında sebze satan esnafa karşı tutumları eleştirilmişti.
