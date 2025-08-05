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Barajlar Alarm Veriyordu! Bodrum'da Suyun Bittiği İddia Edildi

Barajlar Alarm Veriyordu! Bodrum'da Suyun Bittiği İddia Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2025 - 19:40

Her yaz fiyatları ve ünlülerin akın etmesiyle gündeme gelen Muğla'nın Bodrum ilçesi su kriziyle savaşıyor. İlçeye su sağlayan barajların su seviyelerinin kritik seviyelere geldiği haberleri ve su kesintileri medyaya yansıyan haberlerdendi. Ancak X'te Hava Forum'un iddiasına göre su tamamen bitti.

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Geçtiğimiz gün Bodrum'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının %22'ye düştüğü öğrenilmişti.

Geçtiğimiz gün Bodrum'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının %22'ye düştüğü öğrenilmişti.

Barajların seviyesinin düşmesiyle kuraklık başladı ve bu da yerleşim yerlerinde uzun kesintilere neden oldu. İlçeye içme suyu sağlayan 10 Haziran'da yüzde 48 doluluğa sahip Geyik Barajı'nın su seviyesi yüzde 33'e, yüzde 31 doluluğa sahip Mumcular Barajı'nda ise yüzde 22'ye geriledi.

Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranının geçen yıl yüzde 12, Geyik Barajı'ndaki doluluk oranının ise aynı dönemde yüzde 31 olduğu belirtildi. Vatandaşlara tankerlerle su taşınmaya başladı.

X'in ünlü meteoroloji sayfalarından Hava Forum'a göre dev yarımadada su tükendi.

X'in ünlü meteoroloji sayfalarından Hava Forum'a göre dev yarımadada su tükendi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ipimle kuşağım

ufacık kasabayı şehire çevirirseniz :) sanmayın ki seneye daha iyi olacak, buyrun o yazlıkları yarı parasına satmayı deneyin...

türkiye39 osmanlı

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