Barajlar Alarm Veriyordu! Bodrum'da Suyun Bittiği İddia Edildi
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Geçtiğimiz gün Bodrum'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının %22'ye düştüğü öğrenilmişti.
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X'in ünlü meteoroloji sayfalarından Hava Forum'a göre dev yarımadada su tükendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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