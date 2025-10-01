Türkiye’de Grip Salgını: Acile Başvuran Her 10 Hastanın 6’sında Koronavirüs Tespit Edildi
Türkiye’de hızla düşen hava sıcaklıkları ve okulların açılmasıyla birlikte grip salgını yaşanmaya başladı. Türkiye’de hastanelerin acil servislerine başvuran her 10 hastanın 6’sında koronavirüs tespit edildiği öğrenildi. Tespit edilen koronavirüs varyantının belirtileri ise akciğerleri ağır etkileyen salgından farklı. En çok görülen belirtiler arasında yüksek ateş, öksürük ve halsizlik var.
Kaynak: Aybike Eroğlu / Yeni Şafak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mevsim değişikliği ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen süre artarken, grip belirtileri gösteren vatandaşların sayısında ise artış yaşanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın