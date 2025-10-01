onedio
Türkiye’de Grip Salgını: Acile Başvuran Her 10 Hastanın 6’sında Koronavirüs Tespit Edildi

Koronavirüs
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.10.2025 - 10:39

Türkiye’de hızla düşen hava sıcaklıkları ve okulların açılmasıyla birlikte grip salgını yaşanmaya başladı. Türkiye’de hastanelerin acil servislerine başvuran her 10 hastanın 6’sında koronavirüs tespit edildiği öğrenildi. Tespit edilen koronavirüs varyantının belirtileri ise akciğerleri ağır etkileyen salgından farklı. En çok görülen belirtiler arasında yüksek ateş, öksürük ve halsizlik var.

Kaynak: Aybike Eroğlu / Yeni Şafak

Mevsim değişikliği ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen süre artarken, grip belirtileri gösteren vatandaşların sayısında ise artış yaşanıyor.

Yeni Şafak’tan Aybike Eroğlu’nun haberine göre, okulların açılmasıyla birlikte bağışıklıkları zayıflayan çocuklar ve yetişkinlerde grip benzeri belirtiler daha sık görülmeye başladı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, son günlerde grip belirtileriyle acil servislere başvuruların arttığını belirterek, “Belirtiler, akciğerleri ağır etkileyen salgın dönemlerindekinden farklı. Yüksek ateş, öksürük ve halsizlik yaygın; hastalar ateşin düşmemesi ve şikayetlerin uzun sürmesi nedeniyle daha fazla istirahat etmek zorunda kalıyor” dedi. 

Her 10 hastanın 6’sında koronavirüs görüldüğünü söyleyen Cander, özellikle okulların açılmasıyla çocuklarda vakaların daha sık ortaya çıktığını vurguladı. Cander, “Risk grubunda olan hastalarda daha ağır seyretse de belirtileri uzun süren, birbirine bulaşan bir grip salgınıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün Nimbus (NB.1.8.1) varyantının etkili olduğu hastalarda en yaygın görülen belirtiler ise burun tıkanıklığı veya akıntısı, öksürük, halsizlik, ateş veya titreme, baş ve kas ağrıları, boğaz ağrısı, hapşırma, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı/kusma.

