Türkiye’de Grip Salgını: Acile Başvuran Her 10 Hastanın 6’sında Koronavirüs Tespit Edildi

Yeni Şafak’tan Aybike Eroğlu’nun haberine göre, okulların açılmasıyla birlikte bağışıklıkları zayıflayan çocuklar ve yetişkinlerde grip benzeri belirtiler daha sık görülmeye başladı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, son günlerde grip belirtileriyle acil servislere başvuruların arttığını belirterek, “Belirtiler, akciğerleri ağır etkileyen salgın dönemlerindekinden farklı. Yüksek ateş, öksürük ve halsizlik yaygın; hastalar ateşin düşmemesi ve şikayetlerin uzun sürmesi nedeniyle daha fazla istirahat etmek zorunda kalıyor” dedi.

Her 10 hastanın 6’sında koronavirüs görüldüğünü söyleyen Cander, özellikle okulların açılmasıyla çocuklarda vakaların daha sık ortaya çıktığını vurguladı. Cander, “Risk grubunda olan hastalarda daha ağır seyretse de belirtileri uzun süren, birbirine bulaşan bir grip salgınıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün Nimbus (NB.1.8.1) varyantının etkili olduğu hastalarda en yaygın görülen belirtiler ise burun tıkanıklığı veya akıntısı, öksürük, halsizlik, ateş veya titreme, baş ve kas ağrıları, boğaz ağrısı, hapşırma, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı/kusma.