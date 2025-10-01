onedio
Burdur’u Ayağa Kaldıran Koku: Valilikten Açıklama Geldi

01.10.2025 - 08:51

Burdur’da dün akşam saatlerinde kent genelinde hissedilen doğal gaz kokusu kentte korkuya neden oldu. Oluşan kokunun, Torosgaz Dağıtım A.Ş. tesisinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle oluştuğu ortaya çıkarken, valilikten yapılan açıklamada ise “Koku, doğal gazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur” ifadeleri yer aldı.

Burdur’da dün akşam saatlerinde kent genelinde hissedilen doğal gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar kendini sokaklara attı.

Gelen ihbarların ardından kısa süre sonra Burdur belediyesi hoparlörlerindenden, yayılan kokuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Anonsta Kışla Mahallesinde bulunan Torosgaz'a ait gaz basınç istasyonunda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan maddenin bir süre hava yayılmasıyla ortaya çıktığı ve durumun tehlikeli olmadığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında da kokunun odörant nedeniyle olduğu bilgisi paylaşıldı.

Burdur Valiliği sosyal medya hesapların konuyla ilgili Torosgaz'ın bilgilendirme mesajı yayınlandı. 

Mesajda; 'Doğal gaz basınç istasyonumuzda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, doğal gaz kokulandırılmasında kullanılan madde bir süreliğine havaya yayılmıştır. Bu durum gaz kaçağı değildir ve herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Koku, doğal gazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklanmaktadır. Arıza ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup, sahada gerekli kontroller titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın endişe duymasına gerek yoktur' denildi.

Kokuyu hisseden vatandaşlar ise kısa süreli bir panik yaşadıklarını ve evden dışarıya çıktıklarını söyledi.

