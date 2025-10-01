Burdur’u Ayağa Kaldıran Koku: Valilikten Açıklama Geldi
Burdur’da dün akşam saatlerinde kent genelinde hissedilen doğal gaz kokusu kentte korkuya neden oldu. Oluşan kokunun, Torosgaz Dağıtım A.Ş. tesisinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle oluştuğu ortaya çıkarken, valilikten yapılan açıklamada ise “Koku, doğal gazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur” ifadeleri yer aldı.
Burdur’da dün akşam saatlerinde kent genelinde hissedilen doğal gaz kokusu nedeniyle vatandaşlar kendini sokaklara attı.
Valilik açıklamasında da kokunun odörant nedeniyle olduğu bilgisi paylaşıldı.
