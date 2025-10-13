onedio
"Cehennem Gibiydi": Çinli Adamın Dilencilikten Doktorluğa Uzanan Azim Dolu Hikayesi

"Cehennem Gibiydi": Çinli Adamın Dilencilikten Doktorluğa Uzanan Azim Dolu Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 16:39

Çin’in küçük bir köyünde başlayan hayatı, yıllarca süren acı ve yoksullukla şekillendi. Henüz yedi aylıkken çocuk felci geçiren Li Chuangye, yürüyemez hale geldi. Çocuk yaşta eğitim hayalleri elinden alınan Li, daha sonra dilencilik çetelerinin eline düştü ve yıllarca sokaklarda yaşadı.

Ama pes etmedi. 16 yaşında okuma yazmayı öğrendi, ardından tıp fakültesine girdi. Günümüzde “mucize doktor” olarak tanınıyor.

Gelin, dram filmlerini aratmayan o hikayeye daha detaylı göz atalım...

Kaynak: BBC

Çin’in Henan bölgesinde yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğan Li Chuangye, yedi aylıkken çocuk felci geçirerek yürüyemez hale geldi.

Küçük yaşta eğitim alma hayali akran zorbalığı ve hastalığı yüzünden yarım kaldı. Dokuz yaşında bacaklarını düzeltecek bir ameliyat için ailesi borca girdi ama operasyon başarısız oldu. Bu süreçte hayata küsen Li, annesinin “Sen konuşabiliyorsun, bu bile bir mucize” sözleriyle yeniden umut buldu.

Bir süre sonra köylerine gelen bir adam, ona tapınaklarda 'koku satma' bahanesiyle para kazanma teklifi sundu.

Ancak bu teklif, bir dilencilik çetesine uzanan bir tuzaktı. Li, yedi yıl boyunca sokaklarda dilenmeye zorlandı. O yılları “cehennem gibiydi” diye anlatıyor; hem fiziksel acılar hem de utanç dolu günlerle geçmiş.

16 yaşında sokakta bulduğu bir gazete hayatını 180 derece değiştirdi.

Okuma yazma bilmediğini fark edip köyüne döndü ve okula başlamaya karar verdi. İlkokul ikinci sınıftan başlayarak büyük bir azimle eğitimine devam etti. Zorluklara rağmen pes etmedi. Yıllar içinde liseyi bitirdi ve 25 yaşında tıp fakültesine kabul edildi.

Okulda fiziksel engeller yüzünden pek çok güçlük yaşadı ama geri adım atmadı.

Gücünü artırmak için dağ tırmanışlarına başladı. İlk denemesinde Tai Dağı’na beş günde, elleri kan içinde kalarak çıktı. Bu tırmanışlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bugün Dr. Li Chuangye, Çin’in Şincan bölgesinde kırsal bir klinikte hekimlik yapıyor. Hastaları ona “mucize doktor” diyor. Geçmişte yaşadığı acılara rağmen kimseye nefret beslemiyor. “O yıllar hayatımın bir parçasıydı” diyor.

Mücize doktor, yaşadığı onca şeye rağmen halen ayakta. Çıkardığı dersi de tek cümleyle şöyle özetliyor:

“Hayat dağlar gibi; birini aştığında karşına yenisi çıkar. Önemli olan vazgeçmemek.”

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
