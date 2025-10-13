"Cehennem Gibiydi": Çinli Adamın Dilencilikten Doktorluğa Uzanan Azim Dolu Hikayesi
Çin’in küçük bir köyünde başlayan hayatı, yıllarca süren acı ve yoksullukla şekillendi. Henüz yedi aylıkken çocuk felci geçiren Li Chuangye, yürüyemez hale geldi. Çocuk yaşta eğitim hayalleri elinden alınan Li, daha sonra dilencilik çetelerinin eline düştü ve yıllarca sokaklarda yaşadı.
Ama pes etmedi. 16 yaşında okuma yazmayı öğrendi, ardından tıp fakültesine girdi. Günümüzde “mucize doktor” olarak tanınıyor.
Gelin, dram filmlerini aratmayan o hikayeye daha detaylı göz atalım...
Kaynak: BBC
Çin’in Henan bölgesinde yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğan Li Chuangye, yedi aylıkken çocuk felci geçirerek yürüyemez hale geldi.
Bir süre sonra köylerine gelen bir adam, ona tapınaklarda 'koku satma' bahanesiyle para kazanma teklifi sundu.
16 yaşında sokakta bulduğu bir gazete hayatını 180 derece değiştirdi.
Okulda fiziksel engeller yüzünden pek çok güçlük yaşadı ama geri adım atmadı.
Mücize doktor, yaşadığı onca şeye rağmen halen ayakta. Çıkardığı dersi de tek cümleyle şöyle özetliyor:
