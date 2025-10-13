"Cehennem Gibiydi": Çinli Adamın Dilencilikten Doktorluğa Uzanan Azim Dolu Hikayesi

Küçük yaşta eğitim alma hayali akran zorbalığı ve hastalığı yüzünden yarım kaldı. Dokuz yaşında bacaklarını düzeltecek bir ameliyat için ailesi borca girdi ama operasyon başarısız oldu. Bu süreçte hayata küsen Li, annesinin “Sen konuşabiliyorsun, bu bile bir mucize” sözleriyle yeniden umut buldu.