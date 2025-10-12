Yapay Zeka Küçücük Ülkeyi Servet Sahibi Yaptı: 1 Yılda 48 Milyon Dolar Kazandılar

O yıllarda kimse, bu iki harfin geleceğin en büyük teknolojik trendiyle özdeşleşeceğini tahmin edememişti.

Dijital Talep Patladı

Yapay zeka startuplarının ve teknoloji devlerinin “.ai” uzantısına yönelmesiyle, son beş yılda bu alan adlarının sayısı 50 binden 850 bine fırladı. Talep artınca fiyatlar da roketledi; örneğin Amerikalı girişimci Dharmesh Shah, “you.ai” adresine tam 700 bin dolar ödedi.