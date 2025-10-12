onedio
Yapay Zeka Küçücük Ülkeyi Servet Sahibi Yaptı: 1 Yılda 48 Milyon Dolar Kazandılar

Metehan Bozkurt
12.10.2025 - 16:00

Karayipler’deki küçük Anguilla Adası, internetin erken döneminde verilen “.ai” alan adı sayesinde beklenmedik bir gelir kaynağı buldu. Yapay zekaya olan ilginin artmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin ilgisi, adaya milyonlarca dolar kazandırdı. 2024’te yalnızca bu uzantılardan elde edilen gelir, ülkenin ekonomisine büyük katkı sağladı ve turizme olan bağımlılığını azalttı.

Kaynak: Sözcü

Karayipler’deki 16 bin nüfuslu minik Anguilla Adası, yapay zekanın yükselişiyle birlikte kelimenin tam anlamıyla dijital bir servet buldu.

İnternetin erken dönemlerinde ülkeye rastgele verilen “.ai” alan adı, bugün “Artificial Intelligence”ın (yapay zeka) global simgesi haline gelince, ada ekonomisine adeta can oldu.

2024 yılında yalnızca bu alan adlarından 39 milyon dolar (yaklaşık 1,6 milyar TL) gelir elde eden Anguilla, 2025’te bu rakamı 48 milyon dolara taşımaya hazırlanıyor. Bu gelir, ülkenin toplam kazancının yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

1980’lerde internet ülkeler arasında paylaşılırken ABD “.us”, İngiltere “.uk” uzantılarını aldı; Anguilla’ya ise adı nedeniyle “.ai” düştü.

O yıllarda kimse, bu iki harfin geleceğin en büyük teknolojik trendiyle özdeşleşeceğini tahmin edememişti.

Dijital Talep Patladı

Yapay zeka startuplarının ve teknoloji devlerinin “.ai” uzantısına yönelmesiyle, son beş yılda bu alan adlarının sayısı 50 binden 850 bine fırladı. Talep artınca fiyatlar da roketledi; örneğin Amerikalı girişimci Dharmesh Shah, “you.ai” adresine tam 700 bin dolar ödedi.

Turizme bağımlı ekonomisi kasırgalarla sık sık sarsılan Anguilla için bu dijital gelir hayati önem taşıyor.

2017’deki Irma Kasırgası adayı harap etmiş, İngiltere’nin mali yardımıyla ayakta kalmışlardı. Bugünse “.ai” gelirleri, benzer felaketler karşısında ülke bütçesini koruyan bir güvenlik ağı görevi görüyor.

IMF de son raporunda Anguilla’nın bu dijital kazancını “model alınabilecek bir ekonomik çeşitlenme örneği” olarak nitelendirdi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Anguilla’nın inovatif gelir kaynakları bulması, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi açısından sevindirici” dedi.

