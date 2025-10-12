Yapay Zeka Küçücük Ülkeyi Servet Sahibi Yaptı: 1 Yılda 48 Milyon Dolar Kazandılar
Karayipler’deki küçük Anguilla Adası, internetin erken döneminde verilen “.ai” alan adı sayesinde beklenmedik bir gelir kaynağı buldu. Yapay zekaya olan ilginin artmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin ilgisi, adaya milyonlarca dolar kazandırdı. 2024’te yalnızca bu uzantılardan elde edilen gelir, ülkenin ekonomisine büyük katkı sağladı ve turizme olan bağımlılığını azalttı.
İşte detaylar...
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karayipler’deki 16 bin nüfuslu minik Anguilla Adası, yapay zekanın yükselişiyle birlikte kelimenin tam anlamıyla dijital bir servet buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1980’lerde internet ülkeler arasında paylaşılırken ABD “.us”, İngiltere “.uk” uzantılarını aldı; Anguilla’ya ise adı nedeniyle “.ai” düştü.
Turizme bağımlı ekonomisi kasırgalarla sık sık sarsılan Anguilla için bu dijital gelir hayati önem taşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın