İlk Sıradaki Şaşırttı! Astrolog En Gaddar 4 Burcu Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 16:23

Astrolog Tuğba Karadayı’nın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Empati yoksunluğu ve sert tavırlarıyla tanınan bazı burçlar, söz konusu intikam ya da duygusal soğukluk olunca kimseye fırsat tanımıyor. İşte acımasızlıkta zirveye çıkan o 4 burç

İşte o video:

Astrolog Tuğba Karadayı, en gaddar burçları açıkladı.

Bazı burçlar karşısındakine hiçbir şekilde acımıyor, benmerkezci yaklaşıyor. Peki o burçlar hangileri dersiniz? Astrolog Tuğba Karadayı'ya göre en gaddar burçlar listesi şu şekilde:

  • Akrep

  • Oğlak

  • Koç

  • Aslan

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
