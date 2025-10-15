Mert Başaran'ın Murat Ülker'i Örnek Göstermesi Kafaları Karıştırdı

Uzun süredir sosyal medyada olsun ekranlarda olsun yatırım tavsiyeleri veren ve bu konuda yazdığı kitaplarla da ilgi gören Mert Başaran pek çoğumuzun tanıdığı bir figür haline geldi. Başaran'ın öne çıkan bir özelliği de takipçilerine yatırım yapmayı tavsiye ederken gereksiz harcama yapmaktan kaçınmalarını önermesi. Başaran bu konuda örnekler verirken orta veya alt orta sınıfın bazı tüketim alışkanlıklarını sık sık eleştiriyor ve bu paylaşımları kimi zaman gereksiz bulunarak tepki çekiyor. Ünlü danışmanın son paylaşımı da Türkiye'nin en zengin insanı Murat Ülker'in anne evinde yaşaması üzerineydi.