Mert Başaran'ın Murat Ülker'i Örnek Göstermesi Kafaları Karıştırdı

Mert Başaran'ın Murat Ülker'i Örnek Göstermesi Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2025 - 14:40

Uzun süredir sosyal medyada olsun ekranlarda olsun yatırım tavsiyeleri veren ve bu konuda yazdığı kitaplarla da ilgi gören Mert Başaran pek çoğumuzun tanıdığı bir figür haline geldi. Başaran'ın öne çıkan bir özelliği de takipçilerine yatırım yapmayı tavsiye ederken gereksiz harcama yapmaktan kaçınmalarını önermesi. Başaran bu konuda örnekler verirken orta veya alt orta sınıfın bazı tüketim alışkanlıklarını sık sık eleştiriyor ve bu paylaşımları kimi zaman gereksiz bulunarak tepki çekiyor. Ünlü danışmanın son paylaşımı da Türkiye'nin en zengin insanı Murat Ülker'in anne evinde yaşaması üzerineydi.

Murat Ülker geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermiş bazı satırlar çokça konuşulmuştu.

Gıda devi Ülker'in sahibi ve Türkiye'nin en zengin insanı olan Murat Ülker Ekonomim'den Sadi Özdemir'e Türkiye'deki faaliyetlerini çekeceği iddiaları üzerine konuşmuştu. Gidecek yeri olmadığını belirtmek için annesinin evinde kaldığını söyleyen Ülker'in bu sözleri sosyal medyada da epey konuşulmuştu.

Mert Başaran ise röportajın bu kısmını alarak bir paylaşım yaptı.

'Ülkenin en zengin insanı Murat Ülker, 'Annemin evinde kalıyorum,' diyor. Benim kankam ise kredi çekip son model araba alıyor, başka bir varlığı yok. Yemekte, 'Biz bu paraları bir gecede harcıyoruz, para bende çok,' diye hava atıyor. :) Hiç şaşmaz; o veya bu nedenle zengin görünmek istemeyen, 'Ben zenginim,' diye bağırmak ister!'

Tabii tepkiler gecikmedi.

Siz ne düşünüyorsunuz?

