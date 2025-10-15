TMSF Bank Pozitif’i Satılığa Çıkardı: İstenen Ücret 1.1 Milyar TL!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması kapsamında Erkan Kork’un sahibi olduğu Bank Pozitif, PayFix ve Flash TV’ye el konulmuştu. TMSF, el konulan Bank Pozitif’i 1.1 milyar lira muayyen bedelle satılığa çıkardı. Bankanın satış ihalesi 12 Kasım’da kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Mart’ta Erkan Kork ile birlikte 20 kişi tutuklanmıştı.
TMFS el konulan Bank Pozitif’i satılığa çıkardı.
