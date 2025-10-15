onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TMSF Bank Pozitif’i Satılığa Çıkardı: İstenen Ücret 1.1 Milyar TL!

TMSF Bank Pozitif’i Satılığa Çıkardı: İstenen Ücret 1.1 Milyar TL!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.10.2025 - 14:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması kapsamında Erkan Kork’un sahibi olduğu Bank Pozitif, PayFix ve Flash TV’ye el konulmuştu. TMSF, el konulan Bank Pozitif’i 1.1 milyar lira muayyen bedelle satılığa çıkardı. Bankanın satış ihalesi 12 Kasım’da kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Mart’ta Erkan Kork ile birlikte 20 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Mart’ta Erkan Kork ile birlikte 20 kişi tutuklanmıştı.

Savcılık, Erkan Kork’un sahibi olduğu Bank Pozitif, PayFix ve Flash TV gibi şirketlere de el konulduğunu ve TSFM’nin kayyum olarak atandığını açıklamıştı. Kork’un toplam 23 şirketinin mal varlığının değerinin 6 milyar 900 milyon olduğu ifade ediliyordu.

TMFS el konulan Bank Pozitif’i satılığa çıkardı.

TMFS el konulan Bank Pozitif’i satılığa çıkardı.

TMSF’nin açıklaması şöyle:

“Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (BankPozitif) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle ‘Şartname’de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunulmuştur. İhaleye katılım teminatı 55.000.000 TL’dir. Teminat olarak nakit teminat veya banka teminat mektubu kabul edilecektir. Bankanın satış ihalesi 12 Kasım’da TMSF’nin İstanbul’un Esentepe ilçesindeki binasında yapılacak. Son teklifler 11 Kasım’da alınacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın