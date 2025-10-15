Bir Dönem Kapandı: İstanbul’un 58 Yıllık Tarihi Lokantası Resmen İflas Etti
Yaşanan ekonomik kriz küçük büyük demeden neredeyse her kurum ve kuruluşu vurdu. Türkiye’nin köklü dev markaları art arda konkordato ve iflaslarını açıklarken kötü haber bu kez İstanbul’dan geldi. İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Öte yandan Tarihi Şahin Lokantası, 2009 yılında 'En İyi Esnaf Lokantası' seçilmişti. 58 yıllık lokanta Vedat Milor'un tavsiye listesinde yer alıyordu.
İstanbul’un 58 yıllık tarihi lokantası iflas etti.
İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü süreci yönetecek.
