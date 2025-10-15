onedio
Bir Dönem Kapandı: İstanbul’un 58 Yıllık Tarihi Lokantası Resmen İflas Etti

Bir Dönem Kapandı: İstanbul'un 58 Yıllık Tarihi Lokantası Resmen İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
15.10.2025 - 11:19

Yaşanan ekonomik kriz küçük büyük demeden neredeyse her kurum ve kuruluşu vurdu. Türkiye’nin köklü dev markaları art arda konkordato ve iflaslarını açıklarken kötü haber bu kez İstanbul’dan geldi. İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Öte yandan Tarihi Şahin Lokantası, 2009 yılında 'En İyi Esnaf Lokantası' seçilmişti. 58 yıllık lokanta Vedat Milor'un tavsiye listesinde yer alıyordu.

Kaynak

İstanbul'un 58 yıllık tarihi lokantası iflas etti.

İstanbul Beyoğlu’nun ünlü mekanlarından Tarihi Şahin Lokantası iflas etti. 58 yıllık tarihi lokanta, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Ancak mahkeme şirketin ‘borca batık’ olduğuna hükmederek iflasına karar verdi. 

T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/545 Esas sayılı kararında Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato ve kesin mühlet talebini reddetti.

İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü süreci yönetecek.

Mahkemenin kararına göre Tarihi Şahin Lokantası’nın iflas tasfiyesi İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Öte yandan 58 yıllık tarihi lokantanın iflası Beyoğlu müdavimleri tarafından “Bir dönemin sonu” olarak nitelendirildi.

