15 Ekim Çarşamba Altın Fiyatı: Altın Durdurulamıyor, Rekor Üstüne Rekor Kırıyor
Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden tırmanması ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyelere çıktı. Ons altın 4 bin 190 doları aşarak tüm zamanların zirvesini görürken, gram altın 5 bin 633 TL’ye yükselerek tarihi zirveyi değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları 15 Ekim 2025 Çarşamba günü tarihi bir eşiği daha geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın