article/comments
article/share
15 Ekim Çarşamba Altın Fiyatı: Altın Durdurulamıyor, Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

15 Ekim Çarşamba Altın Fiyatı: Altın Durdurulamıyor, Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
15.10.2025 - 09:50

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden tırmanması ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyelere çıktı. Ons altın 4 bin 190 doları aşarak tüm zamanların zirvesini görürken, gram altın 5 bin 633 TL’ye yükselerek tarihi zirveyi değiştirdi.

Altın fiyatları 15 Ekim 2025 Çarşamba günü tarihi bir eşiği daha geçti.

Altın fiyatları 15 Ekim 2025 Çarşamba günü tarihi bir eşiği daha geçti.

Ons altın, yüzde 1,15 artışla 4.190,71 dolara yükselerek rekor tazeledi. Sabah saatlerinde 4 bin 200 dolar seviyesinin eşiğinde işlem gören ons altın, gün içinde 4.187 dolar civarında dengelendi.

ABD ve Asya piyasalarındaki yükseliş dalgası Türkiye’ye de yansıdı. Gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1,15’lik artışla 5 bin 633 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Böylece yatırımcılar bir günde ortalama 70 TL kazanç elde etti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
