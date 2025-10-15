Avrupa’nın En Büyük Finans Kuruluşlarından Olan Santander 76 Şubesini Kapatıyor

Santander, Avrupa'nın önde gelen finans kurumlarından biri olarak, 2025 yılı boyunca ülke çapında 76 şubesini kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu büyük banka, Kasım ayında Londra'nın Surrey Quays bölgesindeki şubesinin de kapılarını müşterilerine son kez kapatacağını belirtti.

Bankanın yönetim kadrosu, mobil bankacılık ve online hizmetlerin kullanımındaki artışın, fiziksel banka şubelerine olan ihtiyacı önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Bu durum, bankacılık sektörünün dijitalleşme sürecine hızla adapte olma ihtiyacının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Santander, daha önce kapatılan 76 şubenin yanı sıra, 18 şubenin daha kapatılacağını, fakat bu şubelerin ne zaman tamamen kapanacağının henüz netleşmediğini açıkladı. Banka ayrıca, 30 Haziran itibarıyla 36 şubesinde çalışma saatlerinin kısaltıldığını duyurdu. Bu durum, bankanın operasyonel maliyetlerini düşürme ve daha verimli bir hizmet sunma stratejisinin bir parçası olarak görülebilir.