Avrupa’nın En Büyük Finans Kuruluşlarından Olan Santander 76 Şubesini Kapatıyor
İngiltere’nin ‘High Street’ olarak bilinen ana ticari caddelerinde son dönemde artan ‘banka şubesi kapanma’ olaylarına yenileri de eklenmeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Santander, 2025 yılı boyunca 76 banka şubesini resmi olarak kapattığını duyurdu. Ayrıca önümüzdeki ay bankanın en popüler şubelerinden biri olan Londra’daki Surrey Quays şubesinin de kalıcı olarak kapatılacağı duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın