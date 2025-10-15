onedio
Avrupa’nın En Büyük Finans Kuruluşlarından Olan Santander 76 Şubesini Kapatıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2025 - 09:39

İngiltere’nin ‘High Street’ olarak bilinen ana ticari caddelerinde son dönemde artan ‘banka şubesi kapanma’ olaylarına yenileri de eklenmeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Santander, 2025 yılı boyunca 76 banka şubesini resmi olarak kapattığını duyurdu. Ayrıca önümüzdeki ay bankanın en popüler şubelerinden biri olan Londra’daki Surrey Quays şubesinin de kalıcı olarak kapatılacağı duyuruldu.

Santander, Avrupa'nın önde gelen finans kurumlarından biri olarak, 2025 yılı boyunca ülke çapında 76 şubesini kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu büyük banka, Kasım ayında Londra'nın Surrey Quays bölgesindeki şubesinin de kapılarını müşterilerine son kez kapatacağını belirtti.

Bankanın yönetim kadrosu, mobil bankacılık ve online hizmetlerin kullanımındaki artışın, fiziksel banka şubelerine olan ihtiyacı önemli ölçüde azalttığını ifade etti. Bu durum, bankacılık sektörünün dijitalleşme sürecine hızla adapte olma ihtiyacının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Santander, daha önce kapatılan 76 şubenin yanı sıra, 18 şubenin daha kapatılacağını, fakat bu şubelerin ne zaman tamamen kapanacağının henüz netleşmediğini açıkladı. Banka ayrıca, 30 Haziran itibarıyla 36 şubesinde çalışma saatlerinin kısaltıldığını duyurdu. Bu durum, bankanın operasyonel maliyetlerini düşürme ve daha verimli bir hizmet sunma stratejisinin bir parçası olarak görülebilir.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
