Emekliler Dikkat! Emekli Promosyonunda Büyük Tehlike: Maaş Promosyonu Alırken Borçlu Olabilirsiniz

Sözcü'de yer alan habere göre; Bankalar genelde 3 yıllık maaş taşıma taahhüdüne karşılık promosyon ödemesi talep ederler. Fakat, bu süreç bitmeden emekli eğer başka bir bankaya geçmeyi düşünürse, aldığı promosyonun kalan kısmını faiziyle birlikte iade etmek durumunda kalır.

Bu sebeple, daha fazla promosyon beklentisiyle banka değiştiren birçok emekli, aslında bir kazanç elde etmek yerine ekstra borç yükü altına girer. Kısacası, bu durum küçük bir dikkatsizliğin binlerce lira zarara yol açabileceğini gösterir.

Finans danışmanları, emeklilere şu önerilerde bulunmaktadır:

“Promosyon alırken sadece miktarına değil, aynı zamanda şartlarına da odaklanın. Sözleşmeyi dikkatlice okuyun ve anlamadığınız noktalar için müşteri temsilcisinden yazılı açıklama talep edin. Ayrıca promosyonun yanında sunulan ek avantajları - örneğin, kredi faiz indirimi, ücretsiz havale veya EFT hizmetleri - mutlaka karşılaştırın.”