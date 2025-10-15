onedio
article/comments
article/share
Emekliler Dikkat! Emekli Promosyonunda Büyük Tehlike: Maaş Promosyonu Alırken Borçlu Olabilirsiniz

Emekli Zammı Emekli İkramiyesi Emekli Promosyonu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2025 - 07:29

Artan enflasyon ve düşen alım gücü, emeklilerin yaşam standartlarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bu durumda, bankaların sunduğu emekli maaşı promosyonları birçok emekli için hayati bir öneme sahip oluyor. Ancak, promosyon alırken yapılan bir yanlışlık, bazı emeklilerin büyük zararlarla karşılaşmasına yol açabiliyor. İşte bu kritik hata ve üzerinde durulması gereken hususlar...

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/emekli-promo...
Emekliler bu habere dikkat edin! Emekli maaşı promosyonu alırken bankalara borçlu kalmayın...

Bankaların Ekim ayında emekli promosyonlarını 30 bin TL'ye çıkarması, birçok emeklinin dikkatini çekti. Ancak, sözleşme detaylarını dikkatlice incelemeden hızlıca imza atan emekliler, aslında büyük bir hata yapıyorlar. Bazı emekliler, kendilerini kazançlı görürken, aslında önemli ölçüde zarar ediyorlar. Bu konuda uzmanlar, 'Promosyon alırken sözleşme detaylarını dikkatli bir şekilde okumadan imza atmanın büyük kayıplara yol açabileceği' konusunda uyarıyorlar.

Emekliler yüksek promosyon veren banka bulduğunda şartları iyice kontrol etmeliler!

Sözcü'de yer alan habere göre; Bankalar genelde 3 yıllık maaş taşıma taahhüdüne karşılık promosyon ödemesi talep ederler. Fakat, bu süreç bitmeden emekli eğer başka bir bankaya geçmeyi düşünürse, aldığı promosyonun kalan kısmını faiziyle birlikte iade etmek durumunda kalır.

Bu sebeple, daha fazla promosyon beklentisiyle banka değiştiren birçok emekli, aslında bir kazanç elde etmek yerine ekstra borç yükü altına girer. Kısacası, bu durum küçük bir dikkatsizliğin binlerce lira zarara yol açabileceğini gösterir.

Finans danışmanları, emeklilere şu önerilerde bulunmaktadır:

“Promosyon alırken sadece miktarına değil, aynı zamanda şartlarına da odaklanın. Sözleşmeyi dikkatlice okuyun ve anlamadığınız noktalar için müşteri temsilcisinden yazılı açıklama talep edin. Ayrıca promosyonun yanında sunulan ek avantajları - örneğin, kredi faiz indirimi, ücretsiz havale veya EFT hizmetleri - mutlaka karşılaştırın.”

