article/comments
article/share
Abdullah Kiğılı’dan Felaket Uyarısı: "6 Ay Sonra Duruyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.10.2025 - 08:31

Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Son olarak Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türkiye’yi hazır giyimde büyük bir felaketin beklendiğini söyledi. 6 ay sonra üretimin duracağını ifade eden Kığılı, “Anadolu’da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır’a kayıyor. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var.” dedi.

Kaynak: Yener Karadeniz / Ekonomim

Hazır giyim sektörü son dönemde konkordato, iflas ve üretimin Mısır’a kayması ile ilgili gündeme geliyordu.

Artaş Holding’in sektördeki 30. yılının kutlandığı “Perakendede 30 Yıl” toplantısında konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, tekstil sektörünün içinde bulunduğu kötü durumu açıkladı.

Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felaket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu’da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır’a kayıyor. Çok sık bir araya gelmemiz lazım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız. Bugün burada söylüyorum, sıkıntılar başlıyor.

“AVM’ler olmazsa biz büyüyemeyiz”

AVM’ler olmazsa büyüyemeyiz. Kimi arkadaşım AVM’lere greve gitti, dükkanlarını kapattılar. Ben kapanmaması için kavga verdim, mücadele ettim. Ben hem perakendeci arkadaşlarım hem de AVM’lerin yanındayım. Bugün 70 vilayette 200’ün üstünde Kiğılı mağazası var.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
