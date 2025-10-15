Abdullah Kiğılı’dan Felaket Uyarısı: "6 Ay Sonra Duruyor"
Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Son olarak Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türkiye’yi hazır giyimde büyük bir felaketin beklendiğini söyledi. 6 ay sonra üretimin duracağını ifade eden Kığılı, “Anadolu’da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır’a kayıyor. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var.” dedi.
Kaynak: Yener Karadeniz / Ekonomim
Hazır giyim sektörü son dönemde konkordato, iflas ve üretimin Mısır’a kayması ile ilgili gündeme geliyordu.
“AVM’ler olmazsa biz büyüyemeyiz”
