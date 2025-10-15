Abdullah Kiğılı’dan Felaket Uyarısı: "6 Ay Sonra Duruyor"

Artaş Holding’in sektördeki 30. yılının kutlandığı “Perakendede 30 Yıl” toplantısında konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, tekstil sektörünün içinde bulunduğu kötü durumu açıkladı.

“Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felaket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu’da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır’a kayıyor. Çok sık bir araya gelmemiz lazım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız. Bugün burada söylüyorum, sıkıntılar başlıyor.”