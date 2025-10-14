Türkiye’de İl Sayısı 100’e Çıkar mı? Hangi İlçeler İl Olma Yolunda Avantajlı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı “Biz il sayısı 100 olan, 100 milyon nüfusa ulaşmış bir Türkiye hayali kuruyoruz” açıklaması il olmayı bekleyen ilçelerde umutların yeşermesine neden olmuştu. Ancak Devlet Bahçeli’nin açıklaması sonrasında yeni illerle ilgili bir gelişme yaşanmamıştı.

Türkiye’de il sayısının 100’e çıkartılması beraberinde bir sürü hazırlığı da getiriyor. Yeni iller için altyapı yatırımları gerekiyor ve kamu maliyeti artıyor. Ancak bazı ilçelerin il olma hayali devam ediyor. İşte Türkiye’de ilk olmaya en yakın ilçeler…