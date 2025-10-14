Trump ile Macron Kavgası Dudak Okuma ile Çözüldü: “Yap da Göreyim, Birazdan Görüşeceğiz”
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da Gazze için düzenlenen barış zirvesinde ev sahibi gibi zirveye katılan liderleri tek tek kapıda karşılamıştı. Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşananlar ise dikkat çekmişti. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanının elini sıkmış ve uzun süre bırakmamıştı. İngiliz basını dudak okuma yöntemi ile Trump ve Macron arasında yaşananları yazdı. Trump ile Macron arasındaki gerilimin Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanımasından kaynaklandığı iddia ediliyor.
Trump ile Macron arasında yaşananlar 👇
İngiliz basını dudak okuma yöntemi ile iki lider arasında yaşananları deşifre etti.
