Trump ile Macron Kavgası Dudak Okuma ile Çözüldü: “Yap da Göreyim, Birazdan Görüşeceğiz”

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 20:27

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da Gazze için düzenlenen barış zirvesinde ev sahibi gibi zirveye katılan liderleri tek tek kapıda karşılamıştı. Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşananlar ise dikkat çekmişti. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanının elini sıkmış ve uzun süre bırakmamıştı. İngiliz basını dudak okuma yöntemi ile Trump ve Macron arasında yaşananları yazdı. Trump ile Macron arasındaki gerilimin Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanımasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Trump ile Macron arasında yaşananlar 👇

İngiliz basını dudak okuma yöntemi ile iki lider arasında yaşananları deşifre etti.

Trump: Seni gördüğüme sevindim. Yani kabul ettin?

Macron’un cevabı kamera dışında

Trump: Gerçek mi?

Macron: Elbette

Trump: Peki, nedenini bilmek istiyorsun. Beni incittin. Onu biliyorum… Ben barış yapıyorum.

Trump bütün bu sürede eli sıkıyor.

Macron sonra elini Trump'ın elinin üzerine koyup, ‘Pardon’ diyor ve elini kurtarmak istiyor. 

Trump ise, daha fazla sıkıyor.

Macron: Bunu kapalı bir yerde konuşalım

Trump: Ben (bana zarar verene) zarar veriyorum.

Macron: Anladım. Ama göreceğiz. Ne olacağını göreceksin.

Trump: Yap da göreyim. Yap… Birazdan görüşürüz.

