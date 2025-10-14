Murat Ülker Londra İddialarına Cevap Verdi: "Anamın Evinde Oturuyorum"
Türkiye’nin en zengin iş insanlarının başında gelen Murat Ülker, “Holdingin operasyonlarını Londra’ya taşıdı” iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İddialarla ilgili “Başka bir yerde evim yok, aramıyorum da” diyen Murat Ülker, “Anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz' diyerek yanıt verdi.
Kaynak: Sadi Özdemir / Ekonomim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, kişisel servetiyle Türkiye’nin en zengin insanlarından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Rahmi Koç bile söyledi”
“Bana Godiva için 4 milyar dolar teklif ettiler satmadım”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
🤢🤢🤮🤮
😡😡😡
😝😁😄😅😆😀😃🤪😂😜🤣😛😝