onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji İstanbul'a Günlerce Sürecek Sağanak Geleceğini Açıkladı!

Meteoroloji İstanbul'a Günlerce Sürecek Sağanak Geleceğini Açıkladı!

hava durumu Sağanak yağış
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 15:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-18 Ekim tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre bugün İstanbul başta olmak üzere pek çok kent sağanak yağışa teslim olacak. Ayrıca Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 2-3 derece artacağı bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-18 Ekim tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-18 Ekim tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Yapılan değerlendirmelere göre, haftanın ilk günlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağışlar etkili olacak.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların görülebileceği belirtildi.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların görülebileceği belirtildi.

Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Meteoroloji, özellikle Karadeniz kıyılarında yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini ve zaman zaman etkisini artırabileceğini öngörüyor.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’de ise hava sakin ve güneşli olacak.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’de ise hava sakin ve güneşli olacak.

Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde görülecek aralıklı yağışların hafta sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.

👇

👇

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2-3 derece artacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2-3 derece artacağını açıkladı.

Bu yükselişle birlikte hafta sonunda Marmara ve Karadeniz bölgeleri de dahil olmak üzere birçok ilde güneşli ve ılık hava etkili olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın