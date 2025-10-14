Meteoroloji İstanbul'a Günlerce Sürecek Sağanak Geleceğini Açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-18 Ekim tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre bugün İstanbul başta olmak üzere pek çok kent sağanak yağışa teslim olacak. Ayrıca Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 2-3 derece artacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-18 Ekim tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların görülebileceği belirtildi.
İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’de ise hava sakin ve güneşli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2-3 derece artacağını açıkladı.
