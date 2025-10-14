Meteoroloji İstanbul'a Günlerce Sürecek Sağanak Geleceğini Açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-18 Ekim tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre bugün İstanbul başta olmak üzere pek çok kent sağanak yağışa teslim olacak. Ayrıca Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 2-3 derece artacağı bildirildi.