Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Kar Müjdesi! "İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?" Sorusunu Cevapladı

'İstanbul'a kar yağacak mı?'

Bu soru İstanbulluların tüm kış boyunca merak ettiği ve cevabını heyecanla beklediği bir soru. Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbullular da yine kar yağışı görüp göremeyeceklerini merak etmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre, Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bugün itibarıyla ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar hızla düşerken, Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kuvvetli yağış ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.