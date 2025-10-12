onedio
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Kar Müjdesi! "İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?" Sorusunu Cevapladı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Kar Müjdesi! "İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?" Sorusunu Cevapladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 16:59

Meteoroloji'den art arda uyarılar gelirken 'kar yağışı ne zaman?', 'ne zaman kar yağacak?' gibi sorular merak edilmeye başlandı. Ülke genelinde kuvvetli yağış ve kar beklenirken, Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabını dün vermişti. Bu kez de müjdeyi İstanbullular için verdi! 

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunu cevaplayarak müjdeyi verdi!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

'İstanbul'a kar yağacak mı?'

Bu soru İstanbulluların tüm kış boyunca merak ettiği ve cevabını heyecanla beklediği bir soru. Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesinin ardından İstanbullular da yine kar yağışı görüp göremeyeceklerini merak etmeye başladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre, Türkiye, Ukrayna üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bugün itibarıyla ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar hızla düşerken, Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde kuvvetli yağış ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Detaylar:

Meteoroloji Uzmanı ve Danışmanı Orhan Şen, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu cevapladı.

Meteoroloji Uzmanı ve Danışmanı Orhan Şen, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu cevapladı.

Orhan Şen,  'Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul’da sıcaklık 17 derece civarında olacak.' diyerek gelecek haftanın hava sıcaklığını açıkladı. Ardından, 'İstanbul’a kar yılbaşından önce düşmez. İstanbul’da kar yağışı bahar aylarına kadar devam edecek. Uzun sürecek gibi görülüyor. Normal bir kış geçireceğiz. Yani yağışta olacak kar da olacak.' diyerek kar yağışına dair müjdeyi verdi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
