Meteorolojiden 24 İle Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Kar Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ekim'de hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceğine dair tahminde bulundu. 13-19 Ekim haftasında Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, 19 ilde kar ve kuvvetli yağış beklentisi sebebiyle sarı kodlu uyarı yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim'de sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece seyredeceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji, 12 Ekim tarihinde 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. 12 Ekim Pazar (Bugün) Hava Nasıl?
13 Ekim Pazartesi (Yarın) Hava Durumu Nasıl? Meteoroloji'den 21 İle Sarı Kodlu Uyarı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ankara sen kuru kuru donmaya devam et kuzum...