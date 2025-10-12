Meteorolojiden 24 İle Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Kar Bekleniyor!

Yapılan tahminlere göre, bu hafta yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu hafta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yağmur ve sağanak beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.