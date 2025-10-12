onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteorolojiden 24 İle Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Kar Bekleniyor!

Meteorolojiden 24 İle Sarı Kodlu Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Kar Bekleniyor!

hava durumu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 16:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ekim'de hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceğine dair tahminde bulundu. 13-19 Ekim haftasında Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, 19 ilde kar ve kuvvetli yağış beklentisi sebebiyle sarı kodlu uyarı yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim'de sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim'de sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece seyredeceğini açıkladı.

Yapılan tahminlere göre, bu hafta yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu hafta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yağmur ve sağanak beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, 12 Ekim tarihinde 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. 12 Ekim Pazar (Bugün) Hava Nasıl?

Meteoroloji, 12 Ekim tarihinde 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. 12 Ekim Pazar (Bugün) Hava Nasıl?

Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Adana, Osmaniye, Hatay, Artvin, Rize, Trabzon, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Van, Bitlis, Siirt ve Batman illerinin 12 Ekim Pazar günü kuvvetli yağış ve kar yağışı ihtimali için sarı kodlu uyarı yapıldı.

13 Ekim Pazartesi (Yarın) Hava Durumu Nasıl? Meteoroloji'den 21 İle Sarı Kodlu Uyarı!

13 Ekim Pazartesi (Yarın) Hava Durumu Nasıl? Meteoroloji'den 21 İle Sarı Kodlu Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim için de 21 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Batman ve Van illeri için yarın için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
KumdanKum

Ankara sen kuru kuru donmaya devam et kuzum...