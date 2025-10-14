14 Ekim Salı Hava Durumu: Meteoroloji 16 İli Uyardı: Sağanak Yağmur ve Kar Yağışı Etkili Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu haritası paylaştı ve il il uyarılarını sıraladı. Soğuk hava dalgası yurdun birçok bölümünde etkili olmaya başladı. Sağanak yağış ve yer yer kar yağışının da etkili olacağı açıklandı.
İşte 14 Ekim Salı hava nasıl olacak sorusunun cevabı…
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Birçok kent için kar alarmı verilirken bazı illerde ise sağanak etkili olacak.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
