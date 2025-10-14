onedio
14 Ekim Salı Hava Durumu: Meteoroloji 16 İli Uyardı: Sağanak Yağmur ve Kar Yağışı Etkili Olacak

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2025 - 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu haritası paylaştı ve il il uyarılarını sıraladı. Soğuk hava dalgası yurdun birçok bölümünde etkili olmaya başladı. Sağanak yağış ve yer yer kar yağışının da etkili olacağı açıklandı.

İşte 14 Ekim Salı hava nasıl olacak sorusunun cevabı…

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Birçok kent için kar alarmı verilirken bazı illerde ise sağanak etkili olacak.

Yapılan uyarıda şehirlerde sağanak yağmurun etkili olması beklenirken yer yer yüksek kesimlerde de kar yağışı görülecek. 

İşte Meteoroloji’nin sarı uyarı verdiği şehirler: 

Ağrı

Artvin

Bingöl

Bitlis

Elazığ

Erzurum

Kars

Kayseri

Kırşehir

Muş

Niğde,

Rize

Sivas

Trabzon

Van

Yozgat

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
