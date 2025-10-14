1 Gün Okul 4 Gün İşyeri! Milli Eğitim, Eğitim Sisteminde Yeni Modeli Hazırlarken Yeni Öneri Geldi
12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasında sona gelindi. Tartışmalar sürerken, düşünce kuruluşu TEDMEM açıkladığı raporda 3+1’i önererek “Türkiye artık eğitime erişimi değil, eğitimin niteliğini tartışmalıdır” dedi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Önerilen modelde istihdama katılmak isteyen liselilere 11. sınıf sonunda diploma verilmesi; 12. sınıfın ise uzmanlaşma olması teklif edildi.
Sık sık gündeme getirdiğimiz 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasında gözler bu hafta yapılması beklenen kabine toplantısında.
