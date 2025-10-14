Biz Tatbikat Ülkesiyiz: Rehine Kurtarma Tatbikatı Fazla Ciddiye Alınınca Ortaya İlginç Manzaralar Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te yapılan terör tatbikatında rolüne kendini fazla kaptıran genç güçlükle sakinleştirilmiş, ortaya oldukça ilginç manzaralar çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yeni oyuncuları belli...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10/10 tespit
Oyunculukta üstümüze yok...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğuştan oyunculuk yeteneğimiz sağolsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Biz heimlich ve tatbikat ülkesiyiz 😀