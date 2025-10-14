onedio
Biz Tatbikat Ülkesiyiz: Rehine Kurtarma Tatbikatı Fazla Ciddiye Alınınca Ortaya İlginç Manzaralar Çıktı

Biz Tatbikat Ülkesiyiz: Rehine Kurtarma Tatbikatı Fazla Ciddiye Alınınca Ortaya İlginç Manzaralar Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 17:17

Tokat Devlet Hastanesi’nde olası acil durumlara hazırlık amacıyla “Gri Kod” (rehine durumu) ve “Turuncu Kod” (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yer alan vatandaşların görevini hakkıyla yerine getirmesiyle ortaya enteresan manzaralar çıktı. 😅

Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te yapılan terör tatbikatında rolüne kendini fazla kaptıran genç güçlükle sakinleştirilmiş, ortaya oldukça ilginç manzaralar çıkmıştı.

Bir yeni tatbikat ve kendini rolüne kaptırma haberi de bu sefer Tokat'tan geldi.

Tokat Devlet Hastanesi’nde olası acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla “Gri Kod” (rehine olayı) ve “Turuncu Kod” (KBRN – kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlike) tatbikatı düzenlendi. Gerçeğe en yakın senaryolarla gerçekleştirilen tatbikatta, kriz yönetimi, güvenlik önlemleri, hasta ve personel güvenliği ile tahliye aşamaları adım adım uygulamalı olarak gösterildi.

Hatta sosyal medyada kesitlerine denk gelen bazı kullanıcılardan "Gerçek sandım" yorumları bile geldi. 👇

Yeni oyuncuları belli...

10/10 tespit

Oyunculukta üstümüze yok...

Doğuştan oyunculuk yeteneğimiz sağolsun.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Black

