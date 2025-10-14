Biz Tatbikat Ülkesiyiz: Rehine Kurtarma Tatbikatı Fazla Ciddiye Alınınca Ortaya İlginç Manzaralar Çıktı

Bir yeni tatbikat ve kendini rolüne kaptırma haberi de bu sefer Tokat'tan geldi.

Tokat Devlet Hastanesi’nde olası acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla “Gri Kod” (rehine olayı) ve “Turuncu Kod” (KBRN – kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlike) tatbikatı düzenlendi. Gerçeğe en yakın senaryolarla gerçekleştirilen tatbikatta, kriz yönetimi, güvenlik önlemleri, hasta ve personel güvenliği ile tahliye aşamaları adım adım uygulamalı olarak gösterildi.