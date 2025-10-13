onedio
Mandalinaların Yeşermesinden Bebeklere Özenenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
13.10.2025 - 18:35

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım haftanın ilk günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

İlginç bir hikayeyle başlayalım!

Bir de tespit...

Ve onun yansımaları!

Çok uygun.

Evlilik ustalık gerektirir!

Gelgelci?

Bu ağır olmuş ama...

Fakirler olarak da bilmiyoruz. Ne bu?

Ne ayaksınız siz?

Duyurulur!

Bir soru...

Pazar gerginliği diyoruz biz buna.

Kapatıyoruz!

