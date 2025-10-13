onedio
Hayata Dair Tespitlerini Mizahi Açıdan Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
13.10.2025 - 12:23

Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin Twitter'da ustaları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini herhangi bir görsel materyal sunmadan tespih gibi dizenler var.

Bakalım kimler geçtiğimiz günlerde tespitlerini paylaşmaktan çekinmemenin karşılığını bol bol etkileşime girerek almış?

Tüh...

twitter.com

Şöyle de bir durum var.

twitter.com

Bir hatırlatma...

twitter.com

Hiç almasan daha iyiymiş.

twitter.com

Siz tanışın.

twitter.com
Hayırlısını dilemek lazım.

twitter.com

Sigara gibi mi?

twitter.com

Bir süre sonra oluyor.

twitter.com

Akıl sır erse kedi olmaz.

twitter.com

Ne çıkacağını asla kestiremiyorsun.

twitter.com
Müthiş bir ekip!

twitter.com

Kombin dertleri de yok.

twitter.com

Bunlardansanız işiniz zor.

twitter.com

Anne yüreği...

twitter.com

Kapatalım!

twitter.com

