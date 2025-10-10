onedio
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.10.2025 - 16:11

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Esra Rengiz

twitter.com

Hepimiz için büyük tehlike...

Hepimiz için büyük tehlike...

En temizi...

twitter.com

Sırlar dünyası...

twitter.com
İtiraz etsin diye.

twitter.com

Yusuf Güney görmesin.

twitter.com

Relaks olacaksın.

twitter.com

Sinemalar şu şekil...

twitter.com

Beyefendi yavaş...

👇

twitter.com

Sanki tüm dünyanın soyu tükenmiş de...

twitter.com

Çifte mi gidiyor?

twitter.com

🤔

twitter.com

Devam edelim!

twitter.com
No money...

twitter.com

👇

twitter.com

Bir romantik oldular bu ara...

twitter.com

Moda seni takip etsin.

twitter.com

O da ödenir...

twitter.com
Adamlar o kadar özenmiş.

twitter.com

Abartmışsın...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

