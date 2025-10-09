onedio
Telefon Kılıfına Diş Kliniği Görseli Bastıran Diş Hekimi Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2025 - 16:49

Yeni baskı teknolojileri sayesinde pek çok eşyamızı kişiselleştirebiliyor, onlara istediğimiz deseni verebiliyoruz. Hatta genel tasarımların aksine kendi tasarımlarımızı yapabildiğimiz pek çok internet sitesi bile mevcut. Tabii bu kişiselleştirme furyasının bir sınırı yok. Bir diş hekimi telefon kılıfı olarak bir diş kliniğinin fotoğrafını bastırdı. Goygoy gündeminin hiç ummadığımız yerden geldiği o kılıf mizahşörlere meze oldu.

İşte o kılıf...

twitter.com

Başka bir videoya gönderme yapıldı.

twitter.com

Bu hareket sorgulandı.

twitter.com

Kurtlar Vadisi referansı da geldi.

twitter.com

İronik cümleler sarfedildi.

twitter.com
Selim Bey olmadan olmaz.

twitter.com

Yorumlar böyleydi...

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
