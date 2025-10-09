Telefon Kılıfına Diş Kliniği Görseli Bastıran Diş Hekimi Goygoycuların Diline Düştü

Yeni baskı teknolojileri sayesinde pek çok eşyamızı kişiselleştirebiliyor, onlara istediğimiz deseni verebiliyoruz. Hatta genel tasarımların aksine kendi tasarımlarımızı yapabildiğimiz pek çok internet sitesi bile mevcut. Tabii bu kişiselleştirme furyasının bir sınırı yok. Bir diş hekimi telefon kılıfı olarak bir diş kliniğinin fotoğrafını bastırdı. Goygoy gündeminin hiç ummadığımız yerden geldiği o kılıf mizahşörlere meze oldu.