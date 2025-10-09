onedio
Üniversite Hayatlarında Karşılaştıkları İlginç Durumları Büyük Şevkle Anlatan Kişiler

Oğuzhan Kaya
09.10.2025 - 10:33

Büyük çoğunluğunu başında kavak yelleri esen gençlerden oluşturması, farklı kültürlerden insanları barındırması, adaptasyon sürecinin daha uzun olması sebebiyle üniversitelerde yaşanan ilginç olaylarla başka yerlerde karşılaşmanız çok da olası değil. Bu da üniversite anılarını hangi şehirde olursanız olun, hangi bölümü okursanız okuyun özel ve ilginç kılıyor.

X'te bir kullanıcının sorduğu soru ise bunun üzerineydi. İnsanların o kadar fazla anlatacak anısı birikmiş ki aynı paylaşıma gelen yanıtlar uzun süre keşfet kısmının üst sıralarında kendisine yer buldu. Bakalım kimler fakülte sıralarında neler yaşamış?

Paylaşım şöyleydi;

Yanıtları binli sayıları geçti!

Tabii hocaların beklenmedik yanıtları da bu işlerin tuzu biberi...

Diyaloglar da işin olmazsa olmazı...

Hikayeleştirenler de oldu.

İki kişinin tuttuğu not değilmiş.

Böyle ilginçlikler de var.

Bakalım diğerleri ne demiş?

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

