Eski Twitter'ın Başka Olduğunu Gösteren Kaçıranlar ve Tekrar Gülmek İsteyenler İçin Efsane Tweetler

Eski Twitter'ın Başka Olduğunu Gösteren Kaçıranlar ve Tekrar Gülmek İsteyenler İçin Efsane Tweetler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
08.10.2025 - 00:41

X oldu, logosu değişti, yeni özellikler geldi, botlar bastı derken dünyaca ünlü mecradan bir şekilde kopamayanlar her gün Elon Musk'ın yeni bir icadıyla cebelleşiyor. Hatta bazıları para kazanma gibi özelliklerin mecranın ruhuna Fatiha okuduğunu düşünüyor. Bazıları da bunun nostalji olduğunu savunarak anın tadını çıkarmaya bakıyor.

Ancak kim ne derse desin sitenin eskilerinin itirafları o eski tadın tuzun olmadığı yönünde. Neyse ki pek çok kişi bugünleri görerek arşivleri hazırlamış ki eskinin efsane tweetleri ara sıra önümüze düşüyor. İşte hatırlayanların tekrar güleceği, yaşı yetmeyenler veya hatırlamayanların o günleri anlayacağı eskinin Twitter paylaşımları...

Böyle deneysel şeyler de vardı.

İlginç benzetmeler de...

Eskiden bazı şeyler kısa ve net anlatılırdı.

Topluluklar yokken dertler ortaya yakılırdı.

Öfkeler de eğlenceliydi.

İronisi boldu.

Günlük hayattan öne çıkarılanlar olurdu.

Tabii 50 kişinin aynı anda çalmadığı paylaşımlar da vardı.

Fiyattan ne kadar nostaljik olduğunu anlarsınız.

👇

👇

Detaylar daha iyi fark edilirdi.

Kurtlar Vadisi dışında da göndermeler yapılırdı.

Benzetmeler de daha ilginçti.

Her anlamda!

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
