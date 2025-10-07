Eski Twitter'ın Başka Olduğunu Gösteren Kaçıranlar ve Tekrar Gülmek İsteyenler İçin Efsane Tweetler

X oldu, logosu değişti, yeni özellikler geldi, botlar bastı derken dünyaca ünlü mecradan bir şekilde kopamayanlar her gün Elon Musk'ın yeni bir icadıyla cebelleşiyor. Hatta bazıları para kazanma gibi özelliklerin mecranın ruhuna Fatiha okuduğunu düşünüyor. Bazıları da bunun nostalji olduğunu savunarak anın tadını çıkarmaya bakıyor.

Ancak kim ne derse desin sitenin eskilerinin itirafları o eski tadın tuzun olmadığı yönünde. Neyse ki pek çok kişi bugünleri görerek arşivleri hazırlamış ki eskinin efsane tweetleri ara sıra önümüze düşüyor. İşte hatırlayanların tekrar güleceği, yaşı yetmeyenler veya hatırlamayanların o günleri anlayacağı eskinin Twitter paylaşımları...